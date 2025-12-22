- 成长
交易:
58
盈利交易:
50 (86.20%)
亏损交易:
8 (13.79%)
最好交易:
47.56 USD
最差交易:
-2.96 USD
毛利:
181.28 USD (11 690 pips)
毛利亏损:
-9.03 USD (1 182 pips)
最大连续赢利:
19 (14.61 USD)
最大连续盈利:
98.85 USD (7)
夏普比率:
0.32
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.27%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
53.66
长期交易:
37 (63.79%)
短期交易:
21 (36.21%)
利润因子:
20.08
预期回报:
2.97 USD
平均利润:
3.63 USD
平均损失:
-1.13 USD
最大连续失误:
2 (-3.21 USD)
最大连续亏损:
-3.21 USD (2)
每月增长:
9.36%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3.21 USD (0.42%)
相对跌幅:
结余:
0.42% (3.21 USD)
净值:
0.26% (2.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|17
|AUDCAD
|17
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|9
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|9
|USDJPY
|72
|GBPJPY
|17
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|48
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|1.9K
|AUDCAD
|1.5K
|USDJPY
|2.2K
|GBPJPY
|851
|EURUSD
|144
|XAUUSD
|2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.21 × 239
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 205
|
ICMarkets-Live03
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|1.08 × 492
|
ICMarketsSC-Live10
|1.10 × 1387
|
LiteForex-ECN.com
|1.25 × 8
|
RoboForex-ECN
|2.29 × 680
|
Pepperstone-Edge07
|2.55 × 33
|
TradersWay-Live
|3.00 × 17
|
RSGFinance-Live
|3.30 × 63
|
ICMarkets-Live14
|3.65 × 72
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.97 × 36
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live06
|4.90 × 94
|
PlaceATrade-Real-4
|5.76 × 435
