- 자본
- 축소
트레이드:
68
이익 거래:
56 (82.35%)
손실 거래:
12 (17.65%)
최고의 거래:
47.56 USD
최악의 거래:
-2.96 USD
총 수익:
186.07 USD (12 162 pips)
총 손실:
-11.09 USD (1 345 pips)
연속 최대 이익:
19 (14.61 USD)
연속 최대 이익:
98.85 USD (7)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
14.32%
최대 입금량:
1.90%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
54.51
롱(주식매수):
44 (64.71%)
숏(주식차입매도):
24 (35.29%)
수익 요인:
16.78
기대수익:
2.57 USD
평균 이익:
3.32 USD
평균 손실:
-0.92 USD
연속 최대 손실:
2 (-3.21 USD)
연속 최대 손실:
-3.21 USD (2)
월별 성장률:
2.28%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3.21 USD (0.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.42% (3.21 USD)
자본금별:
0.99% (8.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|19
|NZDCAD
|19
|AUDCAD
|18
|EURUSD
|8
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDNZD
|10
|NZDCAD
|9
|AUDCAD
|10
|EURUSD
|9
|USDJPY
|72
|GBPJPY
|17
|XAUUSD
|48
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDNZD
|2K
|NZDCAD
|1.5K
|AUDCAD
|1.6K
|EURUSD
|223
|USDJPY
|2.2K
|GBPJPY
|851
|XAUUSD
|2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +47.56 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +14.61 USD
연속 최대 손실: -3.21 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.21 × 239
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 205
|
ICMarkets-Live03
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|1.08 × 492
|
ICMarketsSC-Live10
|1.10 × 1387
|
LiteForex-ECN.com
|1.25 × 8
|
RoboForex-ECN
|2.29 × 680
|
Pepperstone-Edge07
|2.55 × 33
|
TradersWay-Live
|3.00 × 17
|
RSGFinance-Live
|3.30 × 63
|
ICMarkets-Live14
|3.65 × 72
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.97 × 36
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live06
|4.90 × 94
|
PlaceATrade-Real-4
|5.76 × 435
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
26%
0
0
USD
USD
829
USD
USD
8
92%
68
82%
14%
16.77
2.57
USD
USD
1%
1:300