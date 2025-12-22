- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
49 (85.96%)
Loss Trade:
8 (14.04%)
Best Trade:
47.56 USD
Worst Trade:
-2.96 USD
Profitto lordo:
180.71 USD (11 570 pips)
Perdita lorda:
-9.03 USD (1 182 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (14.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.85 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.27%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
53.48
Long Trade:
37 (64.91%)
Short Trade:
20 (35.09%)
Fattore di profitto:
20.01
Profitto previsto:
3.01 USD
Profitto medio:
3.69 USD
Perdita media:
-1.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.21 USD (2)
Crescita mensile:
9.28%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.21 USD (0.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.09% (0.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|19
|AUDCAD
|17
|AUDNZD
|16
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|9
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|9
|USDJPY
|72
|GBPJPY
|17
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|48
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|1.5K
|AUDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|1.8K
|USDJPY
|2.2K
|GBPJPY
|851
|EURUSD
|144
|XAUUSD
|2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.56 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +14.61 USD
Massima perdita consecutiva: -3.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.21 × 239
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 205
|
ICMarkets-Live03
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|1.08 × 492
|
ICMarketsSC-Live10
|1.10 × 1387
|
LiteForex-ECN.com
|1.25 × 8
|
RoboForex-ECN
|2.29 × 680
|
Pepperstone-Edge07
|2.55 × 33
|
TradersWay-Live
|3.00 × 17
|
RSGFinance-Live
|3.30 × 63
|
ICMarkets-Live14
|3.65 × 72
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.97 × 36
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live06
|4.90 × 94
|
PlaceATrade-Real-4
|5.76 × 435
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
826
USD
USD
6
91%
57
85%
100%
20.01
3.01
USD
USD
0%
1:300