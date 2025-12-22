SegnaliSezioni
Duong Van Hung

IC 016

Duong Van Hung
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
ICMarketsSC-Live17
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
49 (85.96%)
Loss Trade:
8 (14.04%)
Best Trade:
47.56 USD
Worst Trade:
-2.96 USD
Profitto lordo:
180.71 USD (11 570 pips)
Perdita lorda:
-9.03 USD (1 182 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (14.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.85 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.27%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
53.48
Long Trade:
37 (64.91%)
Short Trade:
20 (35.09%)
Fattore di profitto:
20.01
Profitto previsto:
3.01 USD
Profitto medio:
3.69 USD
Perdita media:
-1.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.21 USD (2)
Crescita mensile:
9.28%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.21 USD (0.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.09% (0.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 19
AUDCAD 17
AUDNZD 16
USDJPY 2
GBPJPY 1
EURUSD 1
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 9
AUDCAD 9
AUDNZD 9
USDJPY 72
GBPJPY 17
EURUSD 7
XAUUSD 48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 1.5K
AUDCAD 1.5K
AUDNZD 1.8K
USDJPY 2.2K
GBPJPY 851
EURUSD 144
XAUUSD 2.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.56 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +14.61 USD
Massima perdita consecutiva: -3.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.21 × 239
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.53 × 205
ICMarkets-Live03
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live33
1.08 × 492
ICMarketsSC-Live10
1.10 × 1387
LiteForex-ECN.com
1.25 × 8
RoboForex-ECN
2.29 × 680
Pepperstone-Edge07
2.55 × 33
TradersWay-Live
3.00 × 17
RSGFinance-Live
3.30 × 63
ICMarkets-Live14
3.65 × 72
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.97 × 36
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live06
4.90 × 94
PlaceATrade-Real-4
5.76 × 435
Non ci sono recensioni
2025.12.22 17:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
