Duong Van Hung

IC 016

Duong Van Hung
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
ICMarketsSC-Live17
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
57
Bénéfice trades:
49 (85.96%)
Perte trades:
8 (14.04%)
Meilleure transaction:
47.56 USD
Pire transaction:
-2.96 USD
Bénéfice brut:
180.71 USD (11 570 pips)
Perte brute:
-9.03 USD (1 182 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (14.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
98.85 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.27%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
53.48
Longs trades:
37 (64.91%)
Courts trades:
20 (35.09%)
Facteur de profit:
20.01
Rendement attendu:
3.01 USD
Bénéfice moyen:
3.69 USD
Perte moyenne:
-1.13 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-3.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-3.21 USD (2)
Croissance mensuelle:
9.28%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3.21 USD (0.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.09% (0.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 19
AUDCAD 17
AUDNZD 16
USDJPY 2
GBPJPY 1
EURUSD 1
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 9
AUDCAD 9
AUDNZD 9
USDJPY 72
GBPJPY 17
EURUSD 7
XAUUSD 48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 1.5K
AUDCAD 1.5K
AUDNZD 1.8K
USDJPY 2.2K
GBPJPY 851
EURUSD 144
XAUUSD 2.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +47.56 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +14.61 USD
Perte consécutive maximale: -3.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.21 × 239
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.53 × 205
ICMarkets-Live03
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live33
1.08 × 492
ICMarketsSC-Live10
1.10 × 1387
LiteForex-ECN.com
1.25 × 8
RoboForex-ECN
2.29 × 680
Pepperstone-Edge07
2.55 × 33
TradersWay-Live
3.00 × 17
RSGFinance-Live
3.30 × 63
ICMarkets-Live14
3.65 × 72
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.97 × 36
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live06
4.90 × 94
PlaceATrade-Real-4
5.76 × 435
Aucun avis
2025.12.22 17:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
