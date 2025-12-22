- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
58
Transacciones Rentables:
50 (86.20%)
Transacciones Irrentables:
8 (13.79%)
Mejor transacción:
47.56 USD
Peor transacción:
-2.96 USD
Beneficio Bruto:
181.28 USD (11 690 pips)
Pérdidas Brutas:
-9.03 USD (1 182 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (14.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
98.85 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.27%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
53.66
Transacciones Largas:
37 (63.79%)
Transacciones Cortas:
21 (36.21%)
Factor de Beneficio:
20.08
Beneficio Esperado:
2.97 USD
Beneficio medio:
3.63 USD
Pérdidas medias:
-1.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-3.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.21 USD (2)
Crecimiento al mes:
9.36%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3.21 USD (0.42%)
Reducción relativa:
De balance:
0.42% (3.21 USD)
De fondos:
0.26% (2.11 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|17
|AUDCAD
|17
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCAD
|9
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|9
|USDJPY
|72
|GBPJPY
|17
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|48
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|1.9K
|AUDCAD
|1.5K
|USDJPY
|2.2K
|GBPJPY
|851
|EURUSD
|144
|XAUUSD
|2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +47.56 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +14.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.21 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.21 × 239
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 205
|
ICMarkets-Live03
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|1.08 × 492
|
ICMarketsSC-Live10
|1.10 × 1387
|
LiteForex-ECN.com
|1.25 × 8
|
RoboForex-ECN
|2.29 × 680
|
Pepperstone-Edge07
|2.55 × 33
|
TradersWay-Live
|3.00 × 17
|
RSGFinance-Live
|3.30 × 63
|
ICMarkets-Live14
|3.65 × 72
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.97 × 36
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live06
|4.90 × 94
|
PlaceATrade-Real-4
|5.76 × 435
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
26%
0
0
USD
USD
826
USD
USD
6
91%
58
86%
100%
20.07
2.97
USD
USD
0%
1:300