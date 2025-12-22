SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / IC 016
Duong Van Hung

IC 016

Duong Van Hung
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 26%
ICMarketsSC-Live17
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
58
Transacciones Rentables:
50 (86.20%)
Transacciones Irrentables:
8 (13.79%)
Mejor transacción:
47.56 USD
Peor transacción:
-2.96 USD
Beneficio Bruto:
181.28 USD (11 690 pips)
Pérdidas Brutas:
-9.03 USD (1 182 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (14.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
98.85 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.27%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
53.66
Transacciones Largas:
37 (63.79%)
Transacciones Cortas:
21 (36.21%)
Factor de Beneficio:
20.08
Beneficio Esperado:
2.97 USD
Beneficio medio:
3.63 USD
Pérdidas medias:
-1.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-3.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.21 USD (2)
Crecimiento al mes:
9.36%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3.21 USD (0.42%)
Reducción relativa:
De balance:
0.42% (3.21 USD)
De fondos:
0.26% (2.11 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD 19
AUDNZD 17
AUDCAD 17
USDJPY 2
GBPJPY 1
EURUSD 1
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD 9
AUDNZD 10
AUDCAD 9
USDJPY 72
GBPJPY 17
EURUSD 7
XAUUSD 48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD 1.5K
AUDNZD 1.9K
AUDCAD 1.5K
USDJPY 2.2K
GBPJPY 851
EURUSD 144
XAUUSD 2.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +47.56 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +14.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.21 × 239
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.53 × 205
ICMarkets-Live03
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live33
1.08 × 492
ICMarketsSC-Live10
1.10 × 1387
LiteForex-ECN.com
1.25 × 8
RoboForex-ECN
2.29 × 680
Pepperstone-Edge07
2.55 × 33
TradersWay-Live
3.00 × 17
RSGFinance-Live
3.30 × 63
ICMarkets-Live14
3.65 × 72
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.97 × 36
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live06
4.90 × 94
PlaceATrade-Real-4
5.76 × 435
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.22 17:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
IC 016
30 USD al mes
26%
0
0
USD
826
USD
6
91%
58
86%
100%
20.07
2.97
USD
0%
1:300
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.