Agus Wibowo St

ESCAPE

Agus Wibowo St
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -73%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
71 (78.88%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (21.11%)
En iyi işlem:
106.00 USD
En kötü işlem:
-956.07 USD
Brüt kâr:
1 561.20 USD (62 995 pips)
Brüt zarar:
-2 425.31 USD (31 427 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (513.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
513.14 USD (13)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
72.74%
Maks. mevduat yükü:
22.37%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
90 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-9.60 USD
Ortalama kâr:
21.99 USD
Ortalama zarar:
-127.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-989.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 011.78 USD (3)
Aylık büyüme:
-72.55%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
994.46 USD
Maksimum:
1 031.74 USD (77.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.50% (994.46 USD)
Varlığa göre:
62.33% (832.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 64
XAGUSD 24
archived 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 372
XAGUSD -256
archived -980
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 32K
XAGUSD -196
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +106.00 USD
En kötü işlem: -956 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +513.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -989.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 8
Axi-US07-Live
0.00 × 3
The strategy is designed to capture high-probability market moves with strict risk control and stable long-term performance.
İnceleme yok
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 20:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.26 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 13:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 09:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 09:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
