İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
71 (78.88%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (21.11%)
En iyi işlem:
106.00 USD
En kötü işlem:
-956.07 USD
Brüt kâr:
1 561.20 USD (62 995 pips)
Brüt zarar:
-2 425.31 USD (31 427 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (513.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
513.14 USD (13)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
72.74%
Maks. mevduat yükü:
22.37%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
90 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-9.60 USD
Ortalama kâr:
21.99 USD
Ortalama zarar:
-127.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-989.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 011.78 USD (3)
Aylık büyüme:
-72.55%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
994.46 USD
Maksimum:
1 031.74 USD (77.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.50% (994.46 USD)
Varlığa göre:
62.33% (832.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|XAGUSD
|24
|archived
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|372
|XAGUSD
|-256
|archived
|-980
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|32K
|XAGUSD
|-196
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +106.00 USD
En kötü işlem: -956 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +513.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -989.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
The strategy is designed to capture high-probability market moves with strict risk control and stable long-term performance.
