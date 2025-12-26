- Incremento
Total de Trades:
97
Transacciones Rentables:
76 (78.35%)
Transacciones Irrentables:
21 (21.65%)
Mejor transacción:
106.00 USD
Peor transacción:
-956.07 USD
Beneficio Bruto:
1 662.88 USD (73 436 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 483.75 USD (36 995 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (513.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
513.14 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
86.96%
Carga máxima del depósito:
22.37%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.79
Transacciones Largas:
97 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.67
Beneficio Esperado:
-8.46 USD
Beneficio medio:
21.88 USD
Pérdidas medias:
-118.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-989.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 011.78 USD (3)
Crecimiento al mes:
40.88%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
994.46 USD
Máxima:
1 038.00 USD (77.72%)
Reducción relativa:
De balance:
83.50% (994.46 USD)
De fondos:
62.33% (832.45 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|XAGUSD
|24
|archived
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|416
|XAGUSD
|-256
|archived
|-980
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|37K
|XAGUSD
|-196
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Mejor transacción: +106.00 USD
Peor transacción: -956 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +513.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -989.37 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
otros 115...
The strategy is designed to capture high-probability market moves with strict risk control and stable long-term performance.
