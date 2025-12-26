SeñalesSecciones
ESCAPE
Agus Wibowo St

ESCAPE

Agus Wibowo St
0 comentarios
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -69%
FBS-Real-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
97
Transacciones Rentables:
76 (78.35%)
Transacciones Irrentables:
21 (21.65%)
Mejor transacción:
106.00 USD
Peor transacción:
-956.07 USD
Beneficio Bruto:
1 662.88 USD (73 436 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 483.75 USD (36 995 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (513.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
513.14 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
86.96%
Carga máxima del depósito:
22.37%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.79
Transacciones Largas:
97 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.67
Beneficio Esperado:
-8.46 USD
Beneficio medio:
21.88 USD
Pérdidas medias:
-118.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-989.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 011.78 USD (3)
Crecimiento al mes:
40.88%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
994.46 USD
Máxima:
1 038.00 USD (77.72%)
Reducción relativa:
De balance:
83.50% (994.46 USD)
De fondos:
62.33% (832.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 71
XAGUSD 24
archived 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 416
XAGUSD -256
archived -980
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 37K
XAGUSD -196
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +106.00 USD
Peor transacción: -956 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +513.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -989.37 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 8
Axi-US07-Live
0.00 × 3
otros 115...
The strategy is designed to capture high-probability market moves with strict risk control and stable long-term performance.
No hay comentarios
2026.01.05 01:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 20:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.26 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 13:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 09:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 09:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
