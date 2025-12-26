- Прирост
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
81 (79.41%)
Убыточных трейдов:
21 (20.59%)
Лучший трейд:
106.00 USD
Худший трейд:
-956.07 USD
Общая прибыль:
1 678.06 USD (74 953 pips)
Общий убыток:
-2 483.75 USD (36 995 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (513.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
513.14 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
82.99%
Макс. загрузка депозита:
22.37%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
102 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-7.90 USD
Средняя прибыль:
20.72 USD
Средний убыток:
-118.27 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-989.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 011.78 USD (3)
Прирост в месяц:
46.66%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
994.46 USD
Максимальная:
1 038.00 USD (77.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
83.50% (994.46 USD)
По эквити:
62.33% (832.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|XAGUSD
|24
|archived
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|431
|XAGUSD
|-256
|archived
|-980
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|38K
|XAGUSD
|-196
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +106.00 USD
Худший трейд: -956 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +513.14 USD
Макс. убыток в серии: -989.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
The strategy is designed to capture high-probability market moves with strict risk control and stable long-term performance.
Нет отзывов
