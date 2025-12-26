СигналыРазделы
Agus Wibowo St

ESCAPE

Agus Wibowo St
0 отзывов
14 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -68%
FBS-Real-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
81 (79.41%)
Убыточных трейдов:
21 (20.59%)
Лучший трейд:
106.00 USD
Худший трейд:
-956.07 USD
Общая прибыль:
1 678.06 USD (74 953 pips)
Общий убыток:
-2 483.75 USD (36 995 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (513.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
513.14 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
82.99%
Макс. загрузка депозита:
22.37%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
102 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-7.90 USD
Средняя прибыль:
20.72 USD
Средний убыток:
-118.27 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-989.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 011.78 USD (3)
Прирост в месяц:
46.66%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
994.46 USD
Максимальная:
1 038.00 USD (77.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
83.50% (994.46 USD)
По эквити:
62.33% (832.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 76
XAGUSD 24
archived 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 431
XAGUSD -256
archived -980
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 38K
XAGUSD -196
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +106.00 USD
Худший трейд: -956 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +513.14 USD
Макс. убыток в серии: -989.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 8
Axi-US07-Live
0.00 × 3
еще 115...
The strategy is designed to capture high-probability market moves with strict risk control and stable long-term performance.
Нет отзывов
2026.01.05 01:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 20:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.26 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 13:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 09:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 09:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
