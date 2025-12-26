- 成长
交易:
102
盈利交易:
81 (79.41%)
亏损交易:
21 (20.59%)
最好交易:
106.00 USD
最差交易:
-956.07 USD
毛利:
1 678.06 USD (74 953 pips)
毛利亏损:
-2 483.75 USD (36 995 pips)
最大连续赢利:
13 (513.14 USD)
最大连续盈利:
513.14 USD (13)
夏普比率:
0.02
交易活动:
85.46%
最大入金加载:
22.37%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
24 小时
采收率:
-0.78
长期交易:
102 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-7.90 USD
平均利润:
20.72 USD
平均损失:
-118.27 USD
最大连续失误:
4 (-989.37 USD)
最大连续亏损:
-1 011.78 USD (3)
每月增长:
46.66%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
994.46 USD
最大值:
1 038.00 USD (77.72%)
相对跌幅:
结余:
83.50% (994.46 USD)
净值:
62.33% (832.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|XAGUSD
|24
|archived
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|431
|XAGUSD
|-256
|archived
|-980
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|38K
|XAGUSD
|-196
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +106.00 USD
最差交易: -956 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +513.14 USD
最大连续亏损: -989.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
The strategy is designed to capture high-probability market moves with strict risk control and stable long-term performance.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-68%
0
0
USD
USD
385
USD
USD
14
97%
102
79%
85%
0.67
-7.90
USD
USD
83%
1:500