Agus Wibowo St

ESCAPE

Agus Wibowo St
0条评论
14
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -68%
FBS-Real-3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
102
盈利交易:
81 (79.41%)
亏损交易:
21 (20.59%)
最好交易:
106.00 USD
最差交易:
-956.07 USD
毛利:
1 678.06 USD (74 953 pips)
毛利亏损:
-2 483.75 USD (36 995 pips)
最大连续赢利:
13 (513.14 USD)
最大连续盈利:
513.14 USD (13)
夏普比率:
0.02
交易活动:
85.46%
最大入金加载:
22.37%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
24 小时
采收率:
-0.78
长期交易:
102 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-7.90 USD
平均利润:
20.72 USD
平均损失:
-118.27 USD
最大连续失误:
4 (-989.37 USD)
最大连续亏损:
-1 011.78 USD (3)
每月增长:
46.66%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
994.46 USD
最大值:
1 038.00 USD (77.72%)
相对跌幅:
结余:
83.50% (994.46 USD)
净值:
62.33% (832.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 76
XAGUSD 24
archived 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 431
XAGUSD -256
archived -980
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 38K
XAGUSD -196
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +106.00 USD
最差交易: -956 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +513.14 USD
最大连续亏损: -989.37 USD

The strategy is designed to capture high-probability market moves with strict risk control and stable long-term performance.
没有评论
2026.01.05 01:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 20:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.26 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 13:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 09:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 09:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载