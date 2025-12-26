- 成長
トレード:
102
利益トレード:
81 (79.41%)
損失トレード:
21 (20.59%)
ベストトレード:
106.00 USD
最悪のトレード:
-956.07 USD
総利益:
1 678.06 USD (74 953 pips)
総損失:
-2 483.75 USD (36 995 pips)
最大連続の勝ち:
13 (513.14 USD)
最大連続利益:
513.14 USD (13)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
85.46%
最大入金額:
22.37%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
-0.78
長いトレード:
102 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.68
期待されたペイオフ:
-7.90 USD
平均利益:
20.72 USD
平均損失:
-118.27 USD
最大連続の負け:
4 (-989.37 USD)
最大連続損失:
-1 011.78 USD (3)
月間成長:
46.66%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
994.46 USD
最大の:
1 038.00 USD (77.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
83.50% (994.46 USD)
エクイティによる:
62.33% (832.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|XAGUSD
|24
|archived
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|431
|XAGUSD
|-256
|archived
|-980
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|38K
|XAGUSD
|-196
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +106.00 USD
最悪のトレード: -956 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +513.14 USD
最大連続損失: -989.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
The strategy is designed to capture high-probability market moves with strict risk control and stable long-term performance.
レビューなし
