SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ESCAPE
Agus Wibowo St

ESCAPE

Agus Wibowo St
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -73%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
90
Bénéfice trades:
71 (78.88%)
Perte trades:
19 (21.11%)
Meilleure transaction:
106.00 USD
Pire transaction:
-956.07 USD
Bénéfice brut:
1 561.20 USD (62 995 pips)
Perte brute:
-2 425.31 USD (31 427 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (513.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
513.14 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
72.74%
Charge de dépôt maximale:
22.37%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.84
Longs trades:
90 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.64
Rendement attendu:
-9.60 USD
Bénéfice moyen:
21.99 USD
Perte moyenne:
-127.65 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-989.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 011.78 USD (3)
Croissance mensuelle:
-72.55%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
994.46 USD
Maximal:
1 031.74 USD (77.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.50% (994.46 USD)
Par fonds propres:
62.33% (832.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 64
XAGUSD 24
archived 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 372
XAGUSD -256
archived -980
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 32K
XAGUSD -196
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 8
Axi-US07-Live
0.00 × 3
115 plus...
The strategy is designed to capture high-probability market moves with strict risk control and stable long-term performance.
Aucun avis
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 20:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.26 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 13:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 09:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 09:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
