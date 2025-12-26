- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
102
Gewinntrades:
81 (79.41%)
Verlusttrades:
21 (20.59%)
Bester Trade:
106.00 USD
Schlechtester Trade:
-956.07 USD
Bruttoprofit:
1 678.06 USD (74 953 pips)
Bruttoverlust:
-2 483.75 USD (36 995 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (513.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
513.14 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
85.46%
Max deposit load:
22.37%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.78
Long-Positionen:
102 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.68
Mathematische Gewinnerwartung:
-7.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-118.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-989.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 011.78 USD (3)
Wachstum pro Monat :
46.66%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
994.46 USD
Maximaler:
1 038.00 USD (77.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
83.50% (994.46 USD)
Kapital:
62.33% (832.45 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|XAGUSD
|24
|archived
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|431
|XAGUSD
|-256
|archived
|-980
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|38K
|XAGUSD
|-196
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +106.00 USD
Schlechtester Trade: -956 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +513.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -989.37 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
The strategy is designed to capture high-probability market moves with strict risk control and stable long-term performance.
Keine Bewertungen
