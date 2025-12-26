SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ESCAPE
Agus Wibowo St

ESCAPE

Agus Wibowo St
0 Bewertungen
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -68%
FBS-Real-3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
102
Gewinntrades:
81 (79.41%)
Verlusttrades:
21 (20.59%)
Bester Trade:
106.00 USD
Schlechtester Trade:
-956.07 USD
Bruttoprofit:
1 678.06 USD (74 953 pips)
Bruttoverlust:
-2 483.75 USD (36 995 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (513.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
513.14 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
85.46%
Max deposit load:
22.37%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.78
Long-Positionen:
102 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.68
Mathematische Gewinnerwartung:
-7.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-118.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-989.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 011.78 USD (3)
Wachstum pro Monat :
46.66%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
994.46 USD
Maximaler:
1 038.00 USD (77.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
83.50% (994.46 USD)
Kapital:
62.33% (832.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 76
XAGUSD 24
archived 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 431
XAGUSD -256
archived -980
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 38K
XAGUSD -196
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +106.00 USD
Schlechtester Trade: -956 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +513.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -989.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 8
Axi-US07-Live
0.00 × 3
noch 115 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
The strategy is designed to capture high-probability market moves with strict risk control and stable long-term performance.
Keine Bewertungen
2026.01.05 01:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 20:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.26 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 13:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 09:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 09:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ESCAPE
30 USD pro Monat
-68%
0
0
USD
385
USD
14
97%
102
79%
85%
0.67
-7.90
USD
83%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.