Agus Wibowo St

ESCAPE

Agus Wibowo St
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -73%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
71 (78.88%)
Loss Trade:
19 (21.11%)
Best Trade:
106.00 USD
Worst Trade:
-956.07 USD
Profitto lordo:
1 561.20 USD (62 995 pips)
Perdita lorda:
-2 425.31 USD (31 427 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (513.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
513.14 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
72.74%
Massimo carico di deposito:
22.37%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
90 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-9.60 USD
Profitto medio:
21.99 USD
Perdita media:
-127.65 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-989.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 011.78 USD (3)
Crescita mensile:
-72.55%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
994.46 USD
Massimale:
1 031.74 USD (77.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.50% (994.46 USD)
Per equità:
62.33% (832.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 64
XAGUSD 24
archived 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 372
XAGUSD -256
archived -980
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 32K
XAGUSD -196
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +106.00 USD
Worst Trade: -956 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +513.14 USD
Massima perdita consecutiva: -989.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 8
Axi-US07-Live
0.00 × 3
115 più
The strategy is designed to capture high-probability market moves with strict risk control and stable long-term performance.
Non ci sono recensioni
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 20:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.26 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 13:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 09:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 09:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
