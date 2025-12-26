- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
71 (78.88%)
Loss Trade:
19 (21.11%)
Best Trade:
106.00 USD
Worst Trade:
-956.07 USD
Profitto lordo:
1 561.20 USD (62 995 pips)
Perdita lorda:
-2 425.31 USD (31 427 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (513.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
513.14 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
72.74%
Massimo carico di deposito:
22.37%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
90 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-9.60 USD
Profitto medio:
21.99 USD
Perdita media:
-127.65 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-989.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 011.78 USD (3)
Crescita mensile:
-72.55%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
994.46 USD
Massimale:
1 031.74 USD (77.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.50% (994.46 USD)
Per equità:
62.33% (832.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|XAGUSD
|24
|archived
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|372
|XAGUSD
|-256
|archived
|-980
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|32K
|XAGUSD
|-196
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +106.00 USD
Worst Trade: -956 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +513.14 USD
Massima perdita consecutiva: -989.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
The strategy is designed to capture high-probability market moves with strict risk control and stable long-term performance.
Non ci sono recensioni