Agus Wibowo St

ESCAPE

Agus Wibowo St
0 comentários
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -68%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
102
Negociações com lucro:
81 (79.41%)
Negociações com perda:
21 (20.59%)
Melhor negociação:
106.00 USD
Pior negociação:
-956.07 USD
Lucro bruto:
1 678.06 USD (74 953 pips)
Perda bruta:
-2 483.75 USD (36 995 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (513.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
513.14 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
85.46%
Depósito máximo carregado:
22.37%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
-0.78
Negociações longas:
102 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.68
Valor esperado:
-7.90 USD
Lucro médio:
20.72 USD
Perda média:
-118.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-989.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 011.78 USD (3)
Crescimento mensal:
46.66%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
994.46 USD
Máximo:
1 038.00 USD (77.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
83.50% (994.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
62.33% (832.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 76
XAGUSD 24
archived 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 431
XAGUSD -256
archived -980
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 38K
XAGUSD -196
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +106.00 USD
Pior negociação: -956 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +513.14 USD
Máxima perda consecutiva: -989.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 8
Axi-US07-Live
0.00 × 3
115 mais ...
The strategy is designed to capture high-probability market moves with strict risk control and stable long-term performance.
Sem comentários
2026.01.05 01:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 20:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.26 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 13:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 09:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 09:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
