- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
102
Negociações com lucro:
81 (79.41%)
Negociações com perda:
21 (20.59%)
Melhor negociação:
106.00 USD
Pior negociação:
-956.07 USD
Lucro bruto:
1 678.06 USD (74 953 pips)
Perda bruta:
-2 483.75 USD (36 995 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (513.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
513.14 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
85.46%
Depósito máximo carregado:
22.37%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
-0.78
Negociações longas:
102 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.68
Valor esperado:
-7.90 USD
Lucro médio:
20.72 USD
Perda média:
-118.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-989.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 011.78 USD (3)
Crescimento mensal:
46.66%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
994.46 USD
Máximo:
1 038.00 USD (77.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
83.50% (994.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
62.33% (832.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|XAGUSD
|24
|archived
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|431
|XAGUSD
|-256
|archived
|-980
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|38K
|XAGUSD
|-196
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +106.00 USD
Pior negociação: -956 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +513.14 USD
Máxima perda consecutiva: -989.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
115 mais ...
The strategy is designed to capture high-probability market moves with strict risk control and stable long-term performance.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-68%
0
0
USD
USD
385
USD
USD
14
97%
102
79%
85%
0.67
-7.90
USD
USD
83%
1:500