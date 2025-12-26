리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AxioryAsia-02Live 0.00 × 13 ForexClub-MT4 Market Real 3 Server 0.00 × 4 VantageFXInternational-Live 8 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 7 RoboForex-ECN-2 0.00 × 1 MonetaMarkets-Live 6 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 4 Exness-Real20 0.00 × 4 FusionMarkets-Live 0.00 × 4 TitanFX-02 0.00 × 4 Exness-Real7 0.00 × 2 VantageInternational-Live 8 0.00 × 3 OpogroupLLC-Real1 0.00 × 8 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 4 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 4 TPGlobal-Live 0.00 × 10 Axi-US02-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live3 0.00 × 1 TitanFX-05 0.00 × 8 Axi-US07-Live 0.00 × 3 115 더...