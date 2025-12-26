- 자본
- 축소
트레이드:
106
이익 거래:
85 (80.18%)
손실 거래:
21 (19.81%)
최고의 거래:
106.00 USD
최악의 거래:
-956.07 USD
총 수익:
1 742.72 USD (81 462 pips)
총 손실:
-2 483.75 USD (36 995 pips)
연속 최대 이익:
13 (513.14 USD)
연속 최대 이익:
513.14 USD (13)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
80.21%
최대 입금량:
22.37%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
-0.71
롱(주식매수):
106 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
0.70
기대수익:
-6.99 USD
평균 이익:
20.50 USD
평균 손실:
-118.27 USD
연속 최대 손실:
4 (-989.37 USD)
연속 최대 손실:
-1 011.78 USD (3)
월별 성장률:
71.27%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
994.46 USD
최대한의:
1 038.00 USD (77.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
83.50% (994.46 USD)
자본금별:
62.33% (832.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|XAGUSD
|24
|archived
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|496
|XAGUSD
|-256
|archived
|-980
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|45K
|XAGUSD
|-196
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +106.00 USD
최악의 거래: -956 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +513.14 USD
연속 최대 손실: -989.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
The strategy is designed to capture high-probability market moves with strict risk control and stable long-term performance.
