WHACHARAPON RAJAHODI

Tum Scottsdale

WHACHARAPON RAJAHODI
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
Weltrade-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
28 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (22.22%)
En iyi işlem:
39.75 USD
En kötü işlem:
-26.22 USD
Brüt kâr:
278.05 USD (44 459 pips)
Brüt zarar:
-71.13 USD (11 390 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (88.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.68 USD (7)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.67%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
6.47
Alış işlemleri:
31 (86.11%)
Satış işlemleri:
5 (13.89%)
Kâr faktörü:
3.91
Beklenen getiri:
5.75 USD
Ortalama kâr:
9.93 USD
Ortalama zarar:
-8.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-32.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.00 USD (2)
Aylık büyüme:
21.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
32.00 USD (2.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.09% (32.00 USD)
Varlığa göre:
5.30% (54.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 18
USDJPY 8
EURUSD 8
EURGBP 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 160
USDJPY 17
EURUSD 22
EURGBP 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 32K
USDJPY 514
EURUSD 445
EURGBP 119
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.75 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +88.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
IVMarkets-Live
0.00 × 10
GoTLimited-Live
0.00 × 7
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 76
Osprey-Live
0.00 × 12
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
0.00 × 12
SageFx-Live
0.00 × 11
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 27
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
Swissinv24-Main
0.00 × 2
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
Exness-Real25
0.00 × 22
Exness-Real15
0.00 × 82
FOXMarkets-Live
0.00 × 75
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
GMI-Live08
0.00 × 65
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
951 daha fazla...
Low Risk
Nice Profit
İnceleme yok
2026.01.06 11:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2026.01.05 07:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 06:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 19:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 18:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.22 12:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 12:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tum Scottsdale
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
1K
USD
3
100%
36
77%
100%
3.90
5.75
USD
5%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.