İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
28 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (22.22%)
En iyi işlem:
39.75 USD
En kötü işlem:
-26.22 USD
Brüt kâr:
278.05 USD (44 459 pips)
Brüt zarar:
-71.13 USD (11 390 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (88.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.68 USD (7)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.67%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
6.47
Alış işlemleri:
31 (86.11%)
Satış işlemleri:
5 (13.89%)
Kâr faktörü:
3.91
Beklenen getiri:
5.75 USD
Ortalama kâr:
9.93 USD
Ortalama zarar:
-8.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-32.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.00 USD (2)
Aylık büyüme:
21.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
32.00 USD (2.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.09% (32.00 USD)
Varlığa göre:
5.30% (54.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|USDJPY
|8
|EURUSD
|8
|EURGBP
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|160
|USDJPY
|17
|EURUSD
|22
|EURGBP
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|32K
|USDJPY
|514
|EURUSD
|445
|EURGBP
|119
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.75 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +88.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
GoTLimited-Live
|0.00 × 7
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 76
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.00 × 12
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 87
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
|
Exness-Real15
|0.00 × 82
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 75
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
GMI-Live08
|0.00 × 65
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
Low Risk
Nice Profit
Nice Profit
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
100%
36
77%
100%
3.90
5.75
USD
USD
5%
1:200