WHACHARAPON RAJAHODI

Tum Scottsdale

WHACHARAPON RAJAHODI
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 22%
Weltrade-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
43
Transacciones Rentables:
33 (76.74%)
Transacciones Irrentables:
10 (23.26%)
Mejor transacción:
39.75 USD
Peor transacción:
-26.22 USD
Beneficio Bruto:
316.65 USD (49 058 pips)
Pérdidas Brutas:
-102.42 USD (16 439 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (88.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
88.68 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
86.95%
Carga máxima del depósito:
17.67%
Último trade:
1 minuto
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
6.69
Transacciones Largas:
35 (81.40%)
Transacciones Cortas:
8 (18.60%)
Factor de Beneficio:
3.09
Beneficio Esperado:
4.98 USD
Beneficio medio:
9.60 USD
Pérdidas medias:
-10.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-32.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-32.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
22.05%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
32.00 USD (2.71%)
Reducción relativa:
De balance:
3.09% (32.00 USD)
De fondos:
5.30% (54.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 22
EURUSD 9
USDJPY 8
EURGBP 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 157
EURUSD 26
USDJPY 17
EURGBP 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 31K
EURUSD 505
USDJPY 514
EURGBP 227
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +39.75 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +88.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -32.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
IVMarkets-Live
0.00 × 10
GoTLimited-Live
0.00 × 7
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 76
Osprey-Live
0.00 × 12
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
0.00 × 12
SageFx-Live
0.00 × 11
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 27
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
Swissinv24-Main
0.00 × 2
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
Exness-Real25
0.00 × 22
Exness-Real15
0.00 × 82
FOXMarkets-Live
0.00 × 75
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
GMI-Live08
0.00 × 65
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
otros 951...
Low Risk
Nice Profit
No hay comentarios
2026.01.06 11:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2026.01.05 07:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 06:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 19:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 18:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.22 12:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 12:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
