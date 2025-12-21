SegnaliSezioni
WHACHARAPON RAJAHODI

Tum Scottsdale

WHACHARAPON RAJAHODI
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
Weltrade-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
28 (77.77%)
Loss Trade:
8 (22.22%)
Best Trade:
39.75 USD
Worst Trade:
-26.22 USD
Profitto lordo:
278.05 USD (44 459 pips)
Perdita lorda:
-71.13 USD (11 390 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (88.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.68 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.67%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
6.47
Long Trade:
31 (86.11%)
Short Trade:
5 (13.89%)
Fattore di profitto:
3.91
Profitto previsto:
5.75 USD
Profitto medio:
9.93 USD
Perdita media:
-8.89 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-32.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.00 USD (2)
Crescita mensile:
21.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
32.00 USD (2.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.09% (32.00 USD)
Per equità:
5.30% (54.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 18
USDJPY 8
EURUSD 8
EURGBP 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 160
USDJPY 17
EURUSD 22
EURGBP 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 32K
USDJPY 514
EURUSD 445
EURGBP 119
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.75 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +88.68 USD
Massima perdita consecutiva: -32.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Low Risk
Nice Profit
Non ci sono recensioni
2026.01.06 11:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2026.01.05 07:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 06:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 19:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 18:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.22 12:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 12:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tum Scottsdale
30USD al mese
21%
0
0
USD
1K
USD
3
100%
36
77%
100%
3.90
5.75
USD
5%
1:200
Copia

