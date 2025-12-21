SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Tum Scottsdale
WHACHARAPON RAJAHODI

Tum Scottsdale

WHACHARAPON RAJAHODI
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
21%
Weltrade-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
35
Gewinntrades:
27 (77.14%)
Verlusttrades:
8 (22.86%)
Bester Trade:
39.75 USD
Schlechtester Trade:
-26.22 USD
Bruttoprofit:
275.00 USD (44 399 pips)
Bruttoverlust:
-71.13 USD (11 390 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (88.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
88.68 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
17.67%
Letzter Trade:
40 Minuten
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
6.37
Long-Positionen:
30 (85.71%)
Short-Positionen:
5 (14.29%)
Profit-Faktor:
3.87
Mathematische Gewinnerwartung:
5.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-32.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-32.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
20.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
32.00 USD (2.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.09% (32.00 USD)
Kapital:
5.30% (54.33 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 18
USDJPY 8
EURUSD 7
EURGBP 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 160
USDJPY 17
EURUSD 19
EURGBP 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 32K
USDJPY 514
EURUSD 385
EURGBP 119
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +39.75 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +88.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Low Risk
Nice Profit
Keine Bewertungen
2026.01.06 11:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2026.01.05 07:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 06:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 19:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 18:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.22 12:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 12:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Tum Scottsdale
30 USD pro Monat
21%
0
0
USD
1K
USD
3
100%
35
77%
100%
3.86
5.82
USD
5%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.