- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
35
盈利交易:
27 (77.14%)
亏损交易:
8 (22.86%)
最好交易:
39.75 USD
最差交易:
-26.22 USD
毛利:
275.00 USD (44 399 pips)
毛利亏损:
-71.13 USD (11 390 pips)
最大连续赢利:
7 (88.68 USD)
最大连续盈利:
88.68 USD (7)
夏普比率:
0.44
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
17.67%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
15 小时
采收率:
6.37
长期交易:
30 (85.71%)
短期交易:
5 (14.29%)
利润因子:
3.87
预期回报:
5.82 USD
平均利润:
10.19 USD
平均损失:
-8.89 USD
最大连续失误:
2 (-32.00 USD)
最大连续亏损:
-32.00 USD (2)
每月增长:
20.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
32.00 USD (2.71%)
相对跌幅:
结余:
3.09% (32.00 USD)
净值:
5.30% (54.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|USDJPY
|8
|EURUSD
|7
|EURGBP
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|160
|USDJPY
|17
|EURUSD
|19
|EURGBP
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|32K
|USDJPY
|514
|EURUSD
|385
|EURGBP
|119
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.75 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +88.68 USD
最大连续亏损: -32.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
GoTLimited-Live
|0.00 × 7
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 76
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.00 × 12
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 87
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
|
Exness-Real15
|0.00 × 82
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 75
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
GMI-Live08
|0.00 × 65
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
21%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
100%
35
77%
100%
3.86
5.82
USD
USD
5%
1:200