리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexTrend-Trade5 0.00 × 4 TriveFinancial-Live-5 0.00 × 38 IVMarkets-Live 0.00 × 10 GoTLimited-Live 0.00 × 7 SimpleFX-LiveUK 0.00 × 76 Osprey-Live 0.00 × 12 ForexClubBY-MT4 Market Real Server 0.00 × 12 SageFx-Live 0.00 × 11 KohleCapitalMarkets-Live 0.00 × 27 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 18 ICMarketsSC-Live01 0.00 × 37 WindsorBrokers-REAL2 0.00 × 1 LQDLLC-Live01 0.00 × 1 Swissinv24-Main 0.00 × 2 OpogroupLLC-Real1 0.00 × 87 Exness-Real25 0.00 × 22 Exness-Real15 0.00 × 82 FOXMarkets-Live 0.00 × 75 InfinoxCapital-Live04 0.00 × 3 Just2Trade-Real3 0.00 × 24 LirunexLimited-Live 0.00 × 24 GMI-Live08 0.00 × 65 HantecMarkets-Server1 0.00 × 15 MFMSecurities-Real 0.00 × 1 AudentiaCapital-Live 0.00 × 6 951 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오