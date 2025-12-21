- 자본
- 축소
트레이드:
38
이익 거래:
30 (78.94%)
손실 거래:
8 (21.05%)
최고의 거래:
39.75 USD
최악의 거래:
-26.22 USD
총 수익:
287.68 USD (45 835 pips)
총 손실:
-71.13 USD (11 390 pips)
연속 최대 이익:
7 (88.68 USD)
연속 최대 이익:
88.68 USD (7)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
17.67%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
6.77
롱(주식매수):
33 (86.84%)
숏(주식차입매도):
5 (13.16%)
수익 요인:
4.04
기대수익:
5.70 USD
평균 이익:
9.59 USD
평균 손실:
-8.89 USD
연속 최대 손실:
2 (-32.00 USD)
연속 최대 손실:
-32.00 USD (2)
월별 성장률:
22.39%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
32.00 USD (2.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.09% (32.00 USD)
자본금별:
5.30% (54.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|EURUSD
|9
|USDJPY
|8
|EURGBP
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|167
|EURUSD
|26
|USDJPY
|17
|EURGBP
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|33K
|EURUSD
|505
|USDJPY
|514
|EURGBP
|119
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +39.75 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +88.68 USD
연속 최대 손실: -32.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
GoTLimited-Live
|0.00 × 7
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 76
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.00 × 12
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 87
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
|
Exness-Real15
|0.00 × 82
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 75
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
GMI-Live08
|0.00 × 65
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
