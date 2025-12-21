SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Tum Scottsdale
WHACHARAPON RAJAHODI

Tum Scottsdale

WHACHARAPON RAJAHODI
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
21%
Weltrade-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
27 (77.14%)
Negociações com perda:
8 (22.86%)
Melhor negociação:
39.75 USD
Pior negociação:
-26.22 USD
Lucro bruto:
275.00 USD (44 399 pips)
Perda bruta:
-71.13 USD (11 390 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (88.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
88.68 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
17.67%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
6.37
Negociações longas:
30 (85.71%)
Negociações curtas:
5 (14.29%)
Fator de lucro:
3.87
Valor esperado:
5.82 USD
Lucro médio:
10.19 USD
Perda média:
-8.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-32.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-32.00 USD (2)
Crescimento mensal:
20.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
32.00 USD (2.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.09% (32.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.30% (54.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 18
USDJPY 8
EURUSD 7
EURGBP 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 160
USDJPY 17
EURUSD 19
EURGBP 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 32K
USDJPY 514
EURUSD 385
EURGBP 119
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.75 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +88.68 USD
Máxima perda consecutiva: -32.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
IVMarkets-Live
0.00 × 10
GoTLimited-Live
0.00 × 7
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 76
Osprey-Live
0.00 × 12
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
0.00 × 12
SageFx-Live
0.00 × 11
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 27
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
Swissinv24-Main
0.00 × 2
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
Exness-Real25
0.00 × 22
Exness-Real15
0.00 × 82
FOXMarkets-Live
0.00 × 75
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
GMI-Live08
0.00 × 65
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
951 mais ...
Low Risk
Nice Profit
Sem comentários
2026.01.06 11:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2026.01.05 07:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 06:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 19:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 18:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.22 12:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 12:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
