СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Tum Scottsdale
WHACHARAPON RAJAHODI

Tum Scottsdale

WHACHARAPON RAJAHODI
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
21%
Weltrade-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
27 (77.14%)
Убыточных трейдов:
8 (22.86%)
Лучший трейд:
39.75 USD
Худший трейд:
-26.22 USD
Общая прибыль:
275.00 USD (44 399 pips)
Общий убыток:
-71.13 USD (11 390 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (88.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
88.68 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
17.67%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
6.37
Длинных трейдов:
30 (85.71%)
Коротких трейдов:
5 (14.29%)
Профит фактор:
3.87
Мат. ожидание:
5.82 USD
Средняя прибыль:
10.19 USD
Средний убыток:
-8.89 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-32.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.00 USD (2)
Прирост в месяц:
20.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
32.00 USD (2.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.09% (32.00 USD)
По эквити:
5.30% (54.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 18
USDJPY 8
EURUSD 7
EURGBP 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 160
USDJPY 17
EURUSD 19
EURGBP 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 32K
USDJPY 514
EURUSD 385
EURGBP 119
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.75 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +88.68 USD
Макс. убыток в серии: -32.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
IVMarkets-Live
0.00 × 10
GoTLimited-Live
0.00 × 7
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 76
Osprey-Live
0.00 × 12
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
0.00 × 12
SageFx-Live
0.00 × 11
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 27
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
Swissinv24-Main
0.00 × 2
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
Exness-Real25
0.00 × 22
Exness-Real15
0.00 × 82
FOXMarkets-Live
0.00 × 75
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
GMI-Live08
0.00 × 65
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
еще 951...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Low Risk
Nice Profit
Нет отзывов
2026.01.06 11:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2026.01.05 07:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 06:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 19:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 18:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.22 12:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 12:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tum Scottsdale
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
1K
USD
3
100%
35
77%
100%
3.86
5.82
USD
5%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.