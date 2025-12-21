- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
27 (77.14%)
Убыточных трейдов:
8 (22.86%)
Лучший трейд:
39.75 USD
Худший трейд:
-26.22 USD
Общая прибыль:
275.00 USD (44 399 pips)
Общий убыток:
-71.13 USD (11 390 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (88.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
88.68 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
17.67%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
6.37
Длинных трейдов:
30 (85.71%)
Коротких трейдов:
5 (14.29%)
Профит фактор:
3.87
Мат. ожидание:
5.82 USD
Средняя прибыль:
10.19 USD
Средний убыток:
-8.89 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-32.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.00 USD (2)
Прирост в месяц:
20.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
32.00 USD (2.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.09% (32.00 USD)
По эквити:
5.30% (54.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|USDJPY
|8
|EURUSD
|7
|EURGBP
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|160
|USDJPY
|17
|EURUSD
|19
|EURGBP
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|32K
|USDJPY
|514
|EURUSD
|385
|EURGBP
|119
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.75 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +88.68 USD
Макс. убыток в серии: -32.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
GoTLimited-Live
|0.00 × 7
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 76
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.00 × 12
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 87
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
|
Exness-Real15
|0.00 × 82
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 75
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
GMI-Live08
|0.00 × 65
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
еще 951...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Low Risk
Nice Profit
Nice Profit
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
100%
35
77%
100%
3.86
5.82
USD
USD
5%
1:200