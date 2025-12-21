- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
27 (77.14%)
損失トレード:
8 (22.86%)
ベストトレード:
39.75 USD
最悪のトレード:
-26.22 USD
総利益:
275.00 USD (44 399 pips)
総損失:
-71.13 USD (11 390 pips)
最大連続の勝ち:
7 (88.68 USD)
最大連続利益:
88.68 USD (7)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
17.67%
最近のトレード:
34 分前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
6.37
長いトレード:
30 (85.71%)
短いトレード:
5 (14.29%)
プロフィットファクター:
3.87
期待されたペイオフ:
5.82 USD
平均利益:
10.19 USD
平均損失:
-8.89 USD
最大連続の負け:
2 (-32.00 USD)
最大連続損失:
-32.00 USD (2)
月間成長:
20.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
32.00 USD (2.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.09% (32.00 USD)
エクイティによる:
5.30% (54.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|USDJPY
|8
|EURUSD
|7
|EURGBP
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|160
|USDJPY
|17
|EURUSD
|19
|EURGBP
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|32K
|USDJPY
|514
|EURUSD
|385
|EURGBP
|119
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.75 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +88.68 USD
最大連続損失: -32.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
GoTLimited-Live
|0.00 × 7
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 76
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.00 × 12
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 87
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
|
Exness-Real15
|0.00 × 82
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 75
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
GMI-Live08
|0.00 × 65
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
Low Risk
Nice Profit
Nice Profit
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
21%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
100%
35
77%
100%
3.86
5.82
USD
USD
5%
1:200