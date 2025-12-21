- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
563
Kârla kapanan işlemler:
398 (70.69%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (29.31%)
En iyi işlem:
50.99 EUR
En kötü işlem:
-67.51 EUR
Brüt kâr:
2 076.17 EUR (76 877 pips)
Brüt zarar:
-1 338.85 EUR (41 582 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (168.01 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
168.01 EUR (24)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.49
Alış işlemleri:
241 (42.81%)
Satış işlemleri:
322 (57.19%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
1.31 EUR
Ortalama kâr:
5.22 EUR
Ortalama zarar:
-8.11 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-98.25 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-116.31 EUR (2)
Aylık büyüme:
9.27%
Yıllık tahmin:
112.48%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.81 EUR
Maksimum:
210.98 EUR (28.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.79% (210.98 EUR)
Varlığa göre:
0.40% (10.38 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD.
|303
|NZDCAD.
|142
|AUDCAD.
|102
|EURUSD.
|8
|EURNZD.
|2
|EURJPY.
|2
|EURCAD.
|2
|EURCHF.
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD.
|160
|NZDCAD.
|193
|AUDCAD.
|500
|EURUSD.
|-9
|EURNZD.
|-6
|EURJPY.
|-5
|EURCAD.
|3
|EURCHF.
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD.
|12K
|NZDCAD.
|8K
|AUDCAD.
|17K
|EURUSD.
|-739
|EURNZD.
|-840
|EURJPY.
|-627
|EURCAD.
|443
|EURCHF.
|360
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.99 EUR
En kötü işlem: -68 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +168.01 EUR
Maksimum ardışık zarar: -98.25 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TopFX-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok