Daniel Bulgaru

Zamolxis4

Daniel Bulgaru
0 inceleme
57 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 39%
TopFX-Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
563
Kârla kapanan işlemler:
398 (70.69%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (29.31%)
En iyi işlem:
50.99 EUR
En kötü işlem:
-67.51 EUR
Brüt kâr:
2 076.17 EUR (76 877 pips)
Brüt zarar:
-1 338.85 EUR (41 582 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (168.01 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
168.01 EUR (24)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.49
Alış işlemleri:
241 (42.81%)
Satış işlemleri:
322 (57.19%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
1.31 EUR
Ortalama kâr:
5.22 EUR
Ortalama zarar:
-8.11 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-98.25 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-116.31 EUR (2)
Aylık büyüme:
9.27%
Yıllık tahmin:
112.48%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.81 EUR
Maksimum:
210.98 EUR (28.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.79% (210.98 EUR)
Varlığa göre:
0.40% (10.38 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD. 303
NZDCAD. 142
AUDCAD. 102
EURUSD. 8
EURNZD. 2
EURJPY. 2
EURCAD. 2
EURCHF. 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD. 160
NZDCAD. 193
AUDCAD. 500
EURUSD. -9
EURNZD. -6
EURJPY. -5
EURCAD. 3
EURCHF. 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD. 12K
NZDCAD. 8K
AUDCAD. 17K
EURUSD. -739
EURNZD. -840
EURJPY. -627
EURCAD. 443
EURCHF. 360
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.99 EUR
En kötü işlem: -68 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +168.01 EUR
Maksimum ardışık zarar: -98.25 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TopFX-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.12.21 10:11
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.53% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
