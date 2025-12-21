СигналыРазделы
Daniel Bulgaru

Zamolxis4

Daniel Bulgaru
0 отзывов
Надежность
58 недель
0 / 0 USD
Копировать за 70 USD в месяц
прирост с 2024 39%
TopFX-Live Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
567
Прибыльных трейдов:
401 (70.72%)
Убыточных трейдов:
166 (29.28%)
Лучший трейд:
50.99 EUR
Худший трейд:
-67.51 EUR
Общая прибыль:
2 091.57 EUR (77 250 pips)
Общий убыток:
-1 351.05 EUR (41 857 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (168.01 EUR)
Макс. прибыль в серии:
168.01 EUR (24)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
82.08%
Макс. загрузка депозита:
1.88%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.51
Длинных трейдов:
244 (43.03%)
Коротких трейдов:
323 (56.97%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
1.31 EUR
Средняя прибыль:
5.22 EUR
Средний убыток:
-8.14 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-98.25 EUR)
Макс. убыток в серии:
-116.31 EUR (2)
Прирост в месяц:
9.25%
Годовой прогноз:
112.28%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.81 EUR
Максимальная:
210.98 EUR (28.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.79% (210.98 EUR)
По эквити:
2.10% (54.31 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD. 304
NZDCAD. 144
AUDCAD. 103
EURUSD. 8
EURNZD. 2
EURJPY. 2
EURCAD. 2
EURCHF. 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD. 164
NZDCAD. 206
AUDCAD. 486
EURUSD. -9
EURNZD. -6
EURJPY. -5
EURCAD. 3
EURCHF. 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD. 12K
NZDCAD. 8.3K
AUDCAD. 16K
EURUSD. -739
EURNZD. -840
EURJPY. -627
EURCAD. 443
EURCHF. 360
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.99 EUR
Худший трейд: -68 EUR
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +168.01 EUR
Макс. убыток в серии: -98.25 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TopFX-Live Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.21 10:11
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.53% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.