Всего трейдов:
567
Прибыльных трейдов:
401 (70.72%)
Убыточных трейдов:
166 (29.28%)
Лучший трейд:
50.99 EUR
Худший трейд:
-67.51 EUR
Общая прибыль:
2 091.57 EUR (77 250 pips)
Общий убыток:
-1 351.05 EUR (41 857 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (168.01 EUR)
Макс. прибыль в серии:
168.01 EUR (24)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
82.08%
Макс. загрузка депозита:
1.88%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.51
Длинных трейдов:
244 (43.03%)
Коротких трейдов:
323 (56.97%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
1.31 EUR
Средняя прибыль:
5.22 EUR
Средний убыток:
-8.14 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-98.25 EUR)
Макс. убыток в серии:
-116.31 EUR (2)
Прирост в месяц:
9.25%
Годовой прогноз:
112.28%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.81 EUR
Максимальная:
210.98 EUR (28.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.79% (210.98 EUR)
По эквити:
2.10% (54.31 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD.
|304
|NZDCAD.
|144
|AUDCAD.
|103
|EURUSD.
|8
|EURNZD.
|2
|EURJPY.
|2
|EURCAD.
|2
|EURCHF.
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD.
|164
|NZDCAD.
|206
|AUDCAD.
|486
|EURUSD.
|-9
|EURNZD.
|-6
|EURJPY.
|-5
|EURCAD.
|3
|EURCHF.
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD.
|12K
|NZDCAD.
|8.3K
|AUDCAD.
|16K
|EURUSD.
|-739
|EURNZD.
|-840
|EURJPY.
|-627
|EURCAD.
|443
|EURCHF.
|360
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TopFX-Live Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
