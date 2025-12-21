- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
568
盈利交易:
402 (70.77%)
亏损交易:
166 (29.23%)
最好交易:
50.99 EUR
最差交易:
-67.51 EUR
毛利:
2 097.27 EUR (77 374 pips)
毛利亏损:
-1 351.05 EUR (41 857 pips)
最大连续赢利:
24 (168.01 EUR)
最大连续盈利:
168.01 EUR (24)
夏普比率:
0.11
交易活动:
86.95%
最大入金加载:
1.88%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.54
长期交易:
245 (43.13%)
短期交易:
323 (56.87%)
利润因子:
1.55
预期回报:
1.31 EUR
平均利润:
5.22 EUR
平均损失:
-8.14 EUR
最大连续失误:
9 (-98.25 EUR)
最大连续亏损:
-116.31 EUR (2)
每月增长:
9.05%
年度预测:
109.79%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
25.81 EUR
最大值:
210.98 EUR (28.08%)
相对跌幅:
结余:
8.79% (210.98 EUR)
净值:
2.10% (54.31 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD.
|304
|NZDCAD.
|145
|AUDCAD.
|103
|EURUSD.
|8
|EURNZD.
|2
|EURJPY.
|2
|EURCAD.
|2
|EURCHF.
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD.
|164
|NZDCAD.
|212
|AUDCAD.
|486
|EURUSD.
|-9
|EURNZD.
|-6
|EURJPY.
|-5
|EURCAD.
|3
|EURCHF.
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD.
|12K
|NZDCAD.
|8.4K
|AUDCAD.
|16K
|EURUSD.
|-739
|EURNZD.
|-840
|EURJPY.
|-627
|EURCAD.
|443
|EURCHF.
|360
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.99 EUR
最差交易: -68 EUR
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +168.01 EUR
最大连续亏损: -98.25 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TopFX-Live Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月70 USD
40%
0
0
USD
USD
2.6K
EUR
EUR
58
97%
568
70%
87%
1.55
1.31
EUR
EUR
9%
1:500