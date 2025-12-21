信号部分
Daniel Bulgaru

Zamolxis4

Daniel Bulgaru
可靠性
58
0 / 0 USD
每月复制 70 USD per 
增长自 2024 40%
TopFX-Live Server
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
568
盈利交易:
402 (70.77%)
亏损交易:
166 (29.23%)
最好交易:
50.99 EUR
最差交易:
-67.51 EUR
毛利:
2 097.27 EUR (77 374 pips)
毛利亏损:
-1 351.05 EUR (41 857 pips)
最大连续赢利:
24 (168.01 EUR)
最大连续盈利:
168.01 EUR (24)
夏普比率:
0.11
交易活动:
86.95%
最大入金加载:
1.88%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.54
长期交易:
245 (43.13%)
短期交易:
323 (56.87%)
利润因子:
1.55
预期回报:
1.31 EUR
平均利润:
5.22 EUR
平均损失:
-8.14 EUR
最大连续失误:
9 (-98.25 EUR)
最大连续亏损:
-116.31 EUR (2)
每月增长:
9.05%
年度预测:
109.79%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
25.81 EUR
最大值:
210.98 EUR (28.08%)
相对跌幅:
结余:
8.79% (210.98 EUR)
净值:
2.10% (54.31 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD. 304
NZDCAD. 145
AUDCAD. 103
EURUSD. 8
EURNZD. 2
EURJPY. 2
EURCAD. 2
EURCHF. 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD. 164
NZDCAD. 212
AUDCAD. 486
EURUSD. -9
EURNZD. -6
EURJPY. -5
EURCAD. 3
EURCHF. 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD. 12K
NZDCAD. 8.4K
AUDCAD. 16K
EURUSD. -739
EURNZD. -840
EURJPY. -627
EURCAD. 443
EURCHF. 360
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +50.99 EUR
最差交易: -68 EUR
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +168.01 EUR
最大连续亏损: -98.25 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TopFX-Live Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.12.21 10:11
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.53% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
