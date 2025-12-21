SignauxSections
Daniel Bulgaru

Zamolxis4

Daniel Bulgaru
0 avis
57 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 39%
TopFX-Live Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
563
Bénéfice trades:
398 (70.69%)
Perte trades:
165 (29.31%)
Meilleure transaction:
50.99 EUR
Pire transaction:
-67.51 EUR
Bénéfice brut:
2 076.17 EUR (76 877 pips)
Perte brute:
-1 338.85 EUR (41 582 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (168.01 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
168.01 EUR (24)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.61%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.49
Longs trades:
241 (42.81%)
Courts trades:
322 (57.19%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
1.31 EUR
Bénéfice moyen:
5.22 EUR
Perte moyenne:
-8.11 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-98.25 EUR)
Perte consécutive maximale:
-116.31 EUR (2)
Croissance mensuelle:
9.27%
Prévision annuelle:
112.48%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.81 EUR
Maximal:
210.98 EUR (28.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.79% (210.98 EUR)
Par fonds propres:
0.40% (10.38 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD. 303
NZDCAD. 142
AUDCAD. 102
EURUSD. 8
EURNZD. 2
EURJPY. 2
EURCAD. 2
EURCHF. 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD. 160
NZDCAD. 193
AUDCAD. 500
EURUSD. -9
EURNZD. -6
EURJPY. -5
EURCAD. 3
EURCHF. 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD. 12K
NZDCAD. 8K
AUDCAD. 17K
EURUSD. -739
EURNZD. -840
EURJPY. -627
EURCAD. 443
EURCHF. 360
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.99 EUR
Pire transaction: -68 EUR
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +168.01 EUR
Perte consécutive maximale: -98.25 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TopFX-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.12.21 10:11
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.53% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
