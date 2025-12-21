- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
563
Profit Trade:
398 (70.69%)
Loss Trade:
165 (29.31%)
Best Trade:
50.99 EUR
Worst Trade:
-67.51 EUR
Profitto lordo:
2 076.17 EUR (76 877 pips)
Perdita lorda:
-1 338.85 EUR (41 582 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (168.01 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
168.01 EUR (24)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.61%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.49
Long Trade:
241 (42.81%)
Short Trade:
322 (57.19%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
1.31 EUR
Profitto medio:
5.22 EUR
Perdita media:
-8.11 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-98.25 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-116.31 EUR (2)
Crescita mensile:
9.27%
Previsione annuale:
112.48%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.81 EUR
Massimale:
210.98 EUR (28.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.79% (210.98 EUR)
Per equità:
0.40% (10.38 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD.
|303
|NZDCAD.
|142
|AUDCAD.
|102
|EURUSD.
|8
|EURNZD.
|2
|EURJPY.
|2
|EURCAD.
|2
|EURCHF.
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD.
|160
|NZDCAD.
|193
|AUDCAD.
|500
|EURUSD.
|-9
|EURNZD.
|-6
|EURJPY.
|-5
|EURCAD.
|3
|EURCHF.
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD.
|12K
|NZDCAD.
|8K
|AUDCAD.
|17K
|EURUSD.
|-739
|EURNZD.
|-840
|EURJPY.
|-627
|EURCAD.
|443
|EURCHF.
|360
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.99 EUR
Worst Trade: -68 EUR
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +168.01 EUR
Massima perdita consecutiva: -98.25 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TopFX-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
