Daniel Bulgaru

Zamolxis4

Daniel Bulgaru
0 recensioni
57 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 39%
TopFX-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
563
Profit Trade:
398 (70.69%)
Loss Trade:
165 (29.31%)
Best Trade:
50.99 EUR
Worst Trade:
-67.51 EUR
Profitto lordo:
2 076.17 EUR (76 877 pips)
Perdita lorda:
-1 338.85 EUR (41 582 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (168.01 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
168.01 EUR (24)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.61%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.49
Long Trade:
241 (42.81%)
Short Trade:
322 (57.19%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
1.31 EUR
Profitto medio:
5.22 EUR
Perdita media:
-8.11 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-98.25 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-116.31 EUR (2)
Crescita mensile:
9.27%
Previsione annuale:
112.48%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.81 EUR
Massimale:
210.98 EUR (28.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.79% (210.98 EUR)
Per equità:
0.40% (10.38 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD. 303
NZDCAD. 142
AUDCAD. 102
EURUSD. 8
EURNZD. 2
EURJPY. 2
EURCAD. 2
EURCHF. 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD. 160
NZDCAD. 193
AUDCAD. 500
EURUSD. -9
EURNZD. -6
EURJPY. -5
EURCAD. 3
EURCHF. 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD. 12K
NZDCAD. 8K
AUDCAD. 17K
EURUSD. -739
EURNZD. -840
EURJPY. -627
EURCAD. 443
EURCHF. 360
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.99 EUR
Worst Trade: -68 EUR
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +168.01 EUR
Massima perdita consecutiva: -98.25 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TopFX-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.21 10:11
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.53% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
