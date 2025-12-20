SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HOT5412302
KAUSER AHMED

HOT5412302

KAUSER AHMED
0 avis
113 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 114%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
136
Bénéfice trades:
109 (80.14%)
Perte trades:
27 (19.85%)
Meilleure transaction:
74.49 USD
Pire transaction:
-63.75 USD
Bénéfice brut:
777.52 USD (2 244 962 pips)
Perte brute:
-402.50 USD (1 631 373 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (205.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
205.81 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.22%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.50
Longs trades:
64 (47.06%)
Courts trades:
72 (52.94%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
2.76 USD
Bénéfice moyen:
7.13 USD
Perte moyenne:
-14.91 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-85.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-127.75 USD (3)
Croissance mensuelle:
6.19%
Prévision annuelle:
75.05%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
150.29 USD (33.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.08% (150.29 USD)
Par fonds propres:
0.38% (4.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDr 54
XAUUSDr 39
GBPUSDb 12
BTCUSD 9
EURUSDb 6
USDJPYr 6
GBPUSDr 5
XAUEUR 4
USA100 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDr -73
XAUUSDr 222
GBPUSDb 33
BTCUSD 15
EURUSDb 12
USDJPYr 19
GBPUSDr 20
XAUEUR 127
USA100 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDr -6.6K
XAUUSDr 14K
GBPUSDb 3K
BTCUSD 585K
EURUSDb 1.2K
USDJPYr 2.7K
GBPUSDr 1.9K
XAUEUR 12K
USA100 379
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +74.49 USD
Pire transaction: -64 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +205.81 USD
Perte consécutive maximale: -85.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.20 13:50
Trading operations on the account were performed for only 83 days. This comprises 10.55% of days out of the 787 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 13:50
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 2.29% of days out of 787 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire