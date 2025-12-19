SinyallerBölümler
MARCO GERMANI

Contoft

büyüme başlangıcı: 2025 2%
FTMO-Server2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
74 (74.00%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (26.00%)
En iyi işlem:
462.00 EUR
En kötü işlem:
-337.19 EUR
Brüt kâr:
3 209.78 EUR (538 689 pips)
Brüt zarar:
-1 344.32 EUR (137 546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (335.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 025.84 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.11%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.82
Alış işlemleri:
51 (51.00%)
Satış işlemleri:
49 (49.00%)
Kâr faktörü:
2.39
Beklenen getiri:
18.65 EUR
Ortalama kâr:
43.38 EUR
Ortalama zarar:
-51.70 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-195.42 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-632.61 EUR (2)
Aylık büyüme:
2.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
608.45 EUR
Maksimum:
662.15 EUR (0.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.83% (662.15 EUR)
Varlığa göre:
0.12% (96.20 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100.cash 36
XAUUSD 28
GBPUSD 15
US30.cash 9
BTCUSD 6
GBPJPY 3
EURJPY 2
GER40.cash 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100.cash 1.4K
XAUUSD 329
GBPUSD 351
US30.cash 161
BTCUSD -256
GBPJPY 163
EURJPY 12
GER40.cash 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100.cash 175K
XAUUSD 4.9K
GBPUSD 72
US30.cash 24K
BTCUSD 193K
GBPJPY 2K
EURJPY 153
GER40.cash 2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +462.00 EUR
En kötü işlem: -337 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +335.80 EUR
Maksimum ardışık zarar: -195.42 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

signal real account 
İnceleme yok
2025.12.19 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Contoft
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
82K
EUR
3
0%
100
74%
100%
2.38
18.65
EUR
1%
1:100
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.