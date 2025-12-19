SeñalesSecciones
MARCO GERMANI

Contoft

MARCO GERMANI
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 0%
FTMO-Server2
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
128
Transacciones Rentables:
89 (69.53%)
Transacciones Irrentables:
39 (30.47%)
Mejor transacción:
462.00 EUR
Peor transacción:
-639.09 EUR
Beneficio Bruto:
3 961.70 EUR (607 838 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 675.00 EUR (203 244 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (335.80 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 025.84 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
35.09%
Carga máxima del depósito:
32.77%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
55
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.15
Transacciones Largas:
61 (47.66%)
Transacciones Cortas:
67 (52.34%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
2.24 EUR
Beneficio medio:
44.51 EUR
Pérdidas medias:
-94.23 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-195.42 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-866.58 EUR (2)
Crecimiento al mes:
0.36%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
608.45 EUR
Máxima:
1 894.12 EUR (2.31%)
Reducción relativa:
De balance:
2.25% (1 843.58 EUR)
De fondos:
0.78% (630.63 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US100.cash 43
XAUUSD 35
GBPUSD 19
BTCUSD 10
US30.cash 9
EURJPY 7
GBPJPY 3
GER40.cash 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US100.cash 1.5K
XAUUSD -12
GBPUSD -685
BTCUSD -241
US30.cash 161
EURJPY -579
GBPJPY 163
GER40.cash 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US100.cash 192K
XAUUSD 5.5K
GBPUSD -1K
BTCUSD 177K
US30.cash 24K
EURJPY -758
GBPJPY 2K
GER40.cash 6.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +462.00 EUR
Peor transacción: -639 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +335.80 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -195.42 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

signal real account 
No hay comentarios
2025.12.24 08:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
