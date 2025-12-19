SegnaliSezioni
MARCO GERMANI

Contoft

MARCO GERMANI
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
FTMO-Server2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
74 (74.00%)
Loss Trade:
26 (26.00%)
Best Trade:
462.00 EUR
Worst Trade:
-337.19 EUR
Profitto lordo:
3 209.78 EUR (538 689 pips)
Perdita lorda:
-1 344.32 EUR (137 546 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (335.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 025.84 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.11%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.82
Long Trade:
51 (51.00%)
Short Trade:
49 (49.00%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
18.65 EUR
Profitto medio:
43.38 EUR
Perdita media:
-51.70 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-195.42 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-632.61 EUR (2)
Crescita mensile:
2.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
608.45 EUR
Massimale:
662.15 EUR (0.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.83% (662.15 EUR)
Per equità:
0.12% (96.20 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100.cash 36
XAUUSD 28
GBPUSD 15
US30.cash 9
BTCUSD 6
GBPJPY 3
EURJPY 2
GER40.cash 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100.cash 1.4K
XAUUSD 329
GBPUSD 351
US30.cash 161
BTCUSD -256
GBPJPY 163
EURJPY 12
GER40.cash 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100.cash 175K
XAUUSD 4.9K
GBPUSD 72
US30.cash 24K
BTCUSD 193K
GBPJPY 2K
EURJPY 153
GER40.cash 2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +462.00 EUR
Worst Trade: -337 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +335.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -195.42 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

signal real account 
Non ci sono recensioni
2025.12.19 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Contoft
30USD al mese
2%
0
0
USD
82K
EUR
3
0%
100
74%
100%
2.38
18.65
EUR
1%
1:100
