시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Contoft
MARCO GERMANI

Contoft

MARCO GERMANI
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 1%
FTMO-Server2
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
254
이익 거래:
161 (63.38%)
손실 거래:
93 (36.61%)
최고의 거래:
462.00 EUR
최악의 거래:
-639.09 EUR
총 수익:
6 984.29 EUR (712 058 pips)
총 손실:
-6 180.56 EUR (536 265 pips)
연속 최대 이익:
13 (335.80 EUR)
연속 최대 이익:
1 025.84 EUR (12)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
24.43%
최대 입금량:
32.77%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
91
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.42
롱(주식매수):
107 (42.13%)
숏(주식차입매도):
147 (57.87%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
3.16 EUR
평균 이익:
43.38 EUR
평균 손실:
-66.46 EUR
연속 최대 손실:
12 (-259.44 EUR)
연속 최대 손실:
-866.58 EUR (2)
월별 성장률:
1.74%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
608.45 EUR
최대한의:
1 894.12 EUR (2.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.25% (1 843.58 EUR)
자본금별:
0.91% (745.47 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
US100.cash 77
XAUUSD 73
GBPUSD 32
US30.cash 17
BTCUSD 12
EURJPY 12
GBPJPY 12
USDCAD 5
EURGBP 5
GER40.cash 2
EURCAD 2
AUDUSD 2
USDCHF 1
AUDJPY 1
AUDNZD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US100.cash 1.1K
XAUUSD 1.7K
GBPUSD -764
US30.cash 141
BTCUSD -449
EURJPY -915
GBPJPY 482
USDCAD -64
EURGBP -341
GER40.cash 31
EURCAD -1
AUDUSD 13
USDCHF 73
AUDJPY -20
AUDNZD -112
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US100.cash 133K
XAUUSD 29K
GBPUSD -1.3K
US30.cash 24K
BTCUSD -17K
EURJPY -1.2K
GBPJPY 3.8K
USDCAD -112
EURGBP -68
GER40.cash 6.2K
EURCAD -171
AUDUSD 46
USDCHF 77
AUDJPY -54
AUDNZD -181
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +462.00 EUR
최악의 거래: -639 EUR
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +335.80 EUR
연속 최대 손실: -259.44 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexChief-Demo
2.00 × 1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
signal real account 
리뷰 없음
2025.12.24 08:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Contoft
월별 30 USD
1%
0
0
USD
81K
EUR
5
0%
254
63%
24%
1.13
3.16
EUR
2%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.