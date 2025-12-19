- 자본
- 축소
트레이드:
254
이익 거래:
161 (63.38%)
손실 거래:
93 (36.61%)
최고의 거래:
462.00 EUR
최악의 거래:
-639.09 EUR
총 수익:
6 984.29 EUR (712 058 pips)
총 손실:
-6 180.56 EUR (536 265 pips)
연속 최대 이익:
13 (335.80 EUR)
연속 최대 이익:
1 025.84 EUR (12)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
24.43%
최대 입금량:
32.77%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
91
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.42
롱(주식매수):
107 (42.13%)
숏(주식차입매도):
147 (57.87%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
3.16 EUR
평균 이익:
43.38 EUR
평균 손실:
-66.46 EUR
연속 최대 손실:
12 (-259.44 EUR)
연속 최대 손실:
-866.58 EUR (2)
월별 성장률:
1.74%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
608.45 EUR
최대한의:
1 894.12 EUR (2.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.25% (1 843.58 EUR)
자본금별:
0.91% (745.47 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US100.cash
|77
|XAUUSD
|73
|GBPUSD
|32
|US30.cash
|17
|BTCUSD
|12
|EURJPY
|12
|GBPJPY
|12
|USDCAD
|5
|EURGBP
|5
|GER40.cash
|2
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|AUDNZD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US100.cash
|1.1K
|XAUUSD
|1.7K
|GBPUSD
|-764
|US30.cash
|141
|BTCUSD
|-449
|EURJPY
|-915
|GBPJPY
|482
|USDCAD
|-64
|EURGBP
|-341
|GER40.cash
|31
|EURCAD
|-1
|AUDUSD
|13
|USDCHF
|73
|AUDJPY
|-20
|AUDNZD
|-112
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US100.cash
|133K
|XAUUSD
|29K
|GBPUSD
|-1.3K
|US30.cash
|24K
|BTCUSD
|-17K
|EURJPY
|-1.2K
|GBPJPY
|3.8K
|USDCAD
|-112
|EURGBP
|-68
|GER40.cash
|6.2K
|EURCAD
|-171
|AUDUSD
|46
|USDCHF
|77
|AUDJPY
|-54
|AUDNZD
|-181
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +462.00 EUR
최악의 거래: -639 EUR
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +335.80 EUR
연속 최대 손실: -259.44 EUR
signal real account
