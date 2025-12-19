- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
128
Прибыльных трейдов:
89 (69.53%)
Убыточных трейдов:
39 (30.47%)
Лучший трейд:
462.00 EUR
Худший трейд:
-639.09 EUR
Общая прибыль:
3 961.70 EUR (607 838 pips)
Общий убыток:
-3 675.00 EUR (203 244 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (335.80 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 025.84 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
35.09%
Макс. загрузка депозита:
32.77%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.15
Длинных трейдов:
61 (47.66%)
Коротких трейдов:
67 (52.34%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
2.24 EUR
Средняя прибыль:
44.51 EUR
Средний убыток:
-94.23 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-195.42 EUR)
Макс. убыток в серии:
-866.58 EUR (2)
Прирост в месяц:
0.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
608.45 EUR
Максимальная:
1 894.12 EUR (2.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.25% (1 843.58 EUR)
По эквити:
0.78% (630.63 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US100.cash
|43
|XAUUSD
|35
|GBPUSD
|19
|BTCUSD
|10
|US30.cash
|9
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|3
|GER40.cash
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US100.cash
|1.5K
|XAUUSD
|-12
|GBPUSD
|-685
|BTCUSD
|-241
|US30.cash
|161
|EURJPY
|-579
|GBPJPY
|163
|GER40.cash
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US100.cash
|192K
|XAUUSD
|5.5K
|GBPUSD
|-1K
|BTCUSD
|177K
|US30.cash
|24K
|EURJPY
|-758
|GBPJPY
|2K
|GER40.cash
|6.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +462.00 EUR
Худший трейд: -639 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +335.80 EUR
Макс. убыток в серии: -195.42 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
signal real account
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
80K
EUR
EUR
3
0%
128
69%
35%
1.07
2.24
EUR
EUR
2%
1:100