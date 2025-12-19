СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Contoft
MARCO GERMANI

Contoft

MARCO GERMANI
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 0%
FTMO-Server2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
128
Прибыльных трейдов:
89 (69.53%)
Убыточных трейдов:
39 (30.47%)
Лучший трейд:
462.00 EUR
Худший трейд:
-639.09 EUR
Общая прибыль:
3 961.70 EUR (607 838 pips)
Общий убыток:
-3 675.00 EUR (203 244 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (335.80 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 025.84 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
35.09%
Макс. загрузка депозита:
32.77%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.15
Длинных трейдов:
61 (47.66%)
Коротких трейдов:
67 (52.34%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
2.24 EUR
Средняя прибыль:
44.51 EUR
Средний убыток:
-94.23 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-195.42 EUR)
Макс. убыток в серии:
-866.58 EUR (2)
Прирост в месяц:
0.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
608.45 EUR
Максимальная:
1 894.12 EUR (2.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.25% (1 843.58 EUR)
По эквити:
0.78% (630.63 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US100.cash 43
XAUUSD 35
GBPUSD 19
BTCUSD 10
US30.cash 9
EURJPY 7
GBPJPY 3
GER40.cash 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US100.cash 1.5K
XAUUSD -12
GBPUSD -685
BTCUSD -241
US30.cash 161
EURJPY -579
GBPJPY 163
GER40.cash 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US100.cash 192K
XAUUSD 5.5K
GBPUSD -1K
BTCUSD 177K
US30.cash 24K
EURJPY -758
GBPJPY 2K
GER40.cash 6.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +462.00 EUR
Худший трейд: -639 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +335.80 EUR
Макс. убыток в серии: -195.42 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

signal real account 
Нет отзывов
2025.12.24 08:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
