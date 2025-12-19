- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
128
利益トレード:
89 (69.53%)
損失トレード:
39 (30.47%)
ベストトレード:
462.00 EUR
最悪のトレード:
-639.09 EUR
総利益:
3 961.70 EUR (607 838 pips)
総損失:
-3 675.00 EUR (203 244 pips)
最大連続の勝ち:
13 (335.80 EUR)
最大連続利益:
1 025.84 EUR (12)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
35.09%
最大入金額:
32.77%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.15
長いトレード:
61 (47.66%)
短いトレード:
67 (52.34%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
2.24 EUR
平均利益:
44.51 EUR
平均損失:
-94.23 EUR
最大連続の負け:
7 (-195.42 EUR)
最大連続損失:
-866.58 EUR (2)
月間成長:
0.36%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
608.45 EUR
最大の:
1 894.12 EUR (2.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.25% (1 843.58 EUR)
エクイティによる:
0.78% (630.63 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US100.cash
|43
|XAUUSD
|35
|GBPUSD
|19
|BTCUSD
|10
|US30.cash
|9
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|3
|GER40.cash
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US100.cash
|1.5K
|XAUUSD
|-12
|GBPUSD
|-685
|BTCUSD
|-241
|US30.cash
|161
|EURJPY
|-579
|GBPJPY
|163
|GER40.cash
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US100.cash
|192K
|XAUUSD
|5.5K
|GBPUSD
|-1K
|BTCUSD
|177K
|US30.cash
|24K
|EURJPY
|-758
|GBPJPY
|2K
|GER40.cash
|6.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +462.00 EUR
最悪のトレード: -639 EUR
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +335.80 EUR
最大連続損失: -195.42 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
