シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Contoft
MARCO GERMANI

Contoft

MARCO GERMANI
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 0%
FTMO-Server2
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
128
利益トレード:
89 (69.53%)
損失トレード:
39 (30.47%)
ベストトレード:
462.00 EUR
最悪のトレード:
-639.09 EUR
総利益:
3 961.70 EUR (607 838 pips)
総損失:
-3 675.00 EUR (203 244 pips)
最大連続の勝ち:
13 (335.80 EUR)
最大連続利益:
1 025.84 EUR (12)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
35.09%
最大入金額:
32.77%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.15
長いトレード:
61 (47.66%)
短いトレード:
67 (52.34%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
2.24 EUR
平均利益:
44.51 EUR
平均損失:
-94.23 EUR
最大連続の負け:
7 (-195.42 EUR)
最大連続損失:
-866.58 EUR (2)
月間成長:
0.36%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
608.45 EUR
最大の:
1 894.12 EUR (2.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.25% (1 843.58 EUR)
エクイティによる:
0.78% (630.63 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US100.cash 43
XAUUSD 35
GBPUSD 19
BTCUSD 10
US30.cash 9
EURJPY 7
GBPJPY 3
GER40.cash 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US100.cash 1.5K
XAUUSD -12
GBPUSD -685
BTCUSD -241
US30.cash 161
EURJPY -579
GBPJPY 163
GER40.cash 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US100.cash 192K
XAUUSD 5.5K
GBPUSD -1K
BTCUSD 177K
US30.cash 24K
EURJPY -758
GBPJPY 2K
GER40.cash 6.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +462.00 EUR
最悪のトレード: -639 EUR
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +335.80 EUR
最大連続損失: -195.42 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

signal real account 
レビューなし
2025.12.24 08:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
コピー

