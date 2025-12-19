- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
128
Negociações com lucro:
89 (69.53%)
Negociações com perda:
39 (30.47%)
Melhor negociação:
462.00 EUR
Pior negociação:
-639.09 EUR
Lucro bruto:
3 961.70 EUR (607 838 pips)
Perda bruta:
-3 675.00 EUR (203 244 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (335.80 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 025.84 EUR (12)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
35.09%
Depósito máximo carregado:
32.77%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.15
Negociações longas:
61 (47.66%)
Negociações curtas:
67 (52.34%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
2.24 EUR
Lucro médio:
44.51 EUR
Perda média:
-94.23 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-195.42 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-866.58 EUR (2)
Crescimento mensal:
0.36%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
608.45 EUR
Máximo:
1 894.12 EUR (2.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.25% (1 843.58 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.78% (630.63 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US100.cash
|43
|XAUUSD
|35
|GBPUSD
|19
|BTCUSD
|10
|US30.cash
|9
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|3
|GER40.cash
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US100.cash
|1.5K
|XAUUSD
|-12
|GBPUSD
|-685
|BTCUSD
|-241
|US30.cash
|161
|EURJPY
|-579
|GBPJPY
|163
|GER40.cash
|31
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US100.cash
|192K
|XAUUSD
|5.5K
|GBPUSD
|-1K
|BTCUSD
|177K
|US30.cash
|24K
|EURJPY
|-758
|GBPJPY
|2K
|GER40.cash
|6.2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +462.00 EUR
Pior negociação: -639 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +335.80 EUR
Máxima perda consecutiva: -195.42 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
signal real account
