SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Contoft
MARCO GERMANI

Contoft

MARCO GERMANI
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 0%
FTMO-Server2
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
128
Negociações com lucro:
89 (69.53%)
Negociações com perda:
39 (30.47%)
Melhor negociação:
462.00 EUR
Pior negociação:
-639.09 EUR
Lucro bruto:
3 961.70 EUR (607 838 pips)
Perda bruta:
-3 675.00 EUR (203 244 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (335.80 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 025.84 EUR (12)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
35.09%
Depósito máximo carregado:
32.77%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.15
Negociações longas:
61 (47.66%)
Negociações curtas:
67 (52.34%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
2.24 EUR
Lucro médio:
44.51 EUR
Perda média:
-94.23 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-195.42 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-866.58 EUR (2)
Crescimento mensal:
0.36%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
608.45 EUR
Máximo:
1 894.12 EUR (2.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.25% (1 843.58 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.78% (630.63 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US100.cash 43
XAUUSD 35
GBPUSD 19
BTCUSD 10
US30.cash 9
EURJPY 7
GBPJPY 3
GER40.cash 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US100.cash 1.5K
XAUUSD -12
GBPUSD -685
BTCUSD -241
US30.cash 161
EURJPY -579
GBPJPY 163
GER40.cash 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US100.cash 192K
XAUUSD 5.5K
GBPUSD -1K
BTCUSD 177K
US30.cash 24K
EURJPY -758
GBPJPY 2K
GER40.cash 6.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +462.00 EUR
Pior negociação: -639 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +335.80 EUR
Máxima perda consecutiva: -195.42 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

signal real account 
Sem comentários
2025.12.24 08:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Contoft
30 USD por mês
0%
0
0
USD
80K
EUR
3
0%
128
69%
35%
1.07
2.24
EUR
2%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.