信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Contoft
MARCO GERMANI

Contoft

MARCO GERMANI
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 0%
FTMO-Server2
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
128
盈利交易:
89 (69.53%)
亏损交易:
39 (30.47%)
最好交易:
462.00 EUR
最差交易:
-639.09 EUR
毛利:
3 961.70 EUR (607 838 pips)
毛利亏损:
-3 675.00 EUR (203 244 pips)
最大连续赢利:
13 (335.80 EUR)
最大连续盈利:
1 025.84 EUR (12)
夏普比率:
0.02
交易活动:
35.09%
最大入金加载:
32.77%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
55
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.15
长期交易:
61 (47.66%)
短期交易:
67 (52.34%)
利润因子:
1.08
预期回报:
2.24 EUR
平均利润:
44.51 EUR
平均损失:
-94.23 EUR
最大连续失误:
7 (-195.42 EUR)
最大连续亏损:
-866.58 EUR (2)
每月增长:
0.36%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
608.45 EUR
最大值:
1 894.12 EUR (2.31%)
相对跌幅:
结余:
2.25% (1 843.58 EUR)
净值:
0.78% (630.63 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US100.cash 43
XAUUSD 35
GBPUSD 19
BTCUSD 10
US30.cash 9
EURJPY 7
GBPJPY 3
GER40.cash 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US100.cash 1.5K
XAUUSD -12
GBPUSD -685
BTCUSD -241
US30.cash 161
EURJPY -579
GBPJPY 163
GER40.cash 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US100.cash 192K
XAUUSD 5.5K
GBPUSD -1K
BTCUSD 177K
US30.cash 24K
EURJPY -758
GBPJPY 2K
GER40.cash 6.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +462.00 EUR
最差交易: -639 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +335.80 EUR
最大连续亏损: -195.42 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

signal real account 
没有评论
2025.12.24 08:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
