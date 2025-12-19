- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
128
盈利交易:
89 (69.53%)
亏损交易:
39 (30.47%)
最好交易:
462.00 EUR
最差交易:
-639.09 EUR
毛利:
3 961.70 EUR (607 838 pips)
毛利亏损:
-3 675.00 EUR (203 244 pips)
最大连续赢利:
13 (335.80 EUR)
最大连续盈利:
1 025.84 EUR (12)
夏普比率:
0.02
交易活动:
35.09%
最大入金加载:
32.77%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
55
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.15
长期交易:
61 (47.66%)
短期交易:
67 (52.34%)
利润因子:
1.08
预期回报:
2.24 EUR
平均利润:
44.51 EUR
平均损失:
-94.23 EUR
最大连续失误:
7 (-195.42 EUR)
最大连续亏损:
-866.58 EUR (2)
每月增长:
0.36%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
608.45 EUR
最大值:
1 894.12 EUR (2.31%)
相对跌幅:
结余:
2.25% (1 843.58 EUR)
净值:
0.78% (630.63 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US100.cash
|43
|XAUUSD
|35
|GBPUSD
|19
|BTCUSD
|10
|US30.cash
|9
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|3
|GER40.cash
|2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US100.cash
|1.5K
|XAUUSD
|-12
|GBPUSD
|-685
|BTCUSD
|-241
|US30.cash
|161
|EURJPY
|-579
|GBPJPY
|163
|GER40.cash
|31
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US100.cash
|192K
|XAUUSD
|5.5K
|GBPUSD
|-1K
|BTCUSD
|177K
|US30.cash
|24K
|EURJPY
|-758
|GBPJPY
|2K
|GER40.cash
|6.2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +462.00 EUR
最差交易: -639 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +335.80 EUR
最大连续亏损: -195.42 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
signal real account
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
80K
EUR
EUR
3
0%
128
69%
35%
1.07
2.24
EUR
EUR
2%
1:100