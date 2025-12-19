- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
128
Gewinntrades:
89 (69.53%)
Verlusttrades:
39 (30.47%)
Bester Trade:
462.00 EUR
Schlechtester Trade:
-639.09 EUR
Bruttoprofit:
3 961.70 EUR (607 838 pips)
Bruttoverlust:
-3 675.00 EUR (203 244 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (335.80 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 025.84 EUR (12)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
35.09%
Max deposit load:
32.77%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
55
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.15
Long-Positionen:
61 (47.66%)
Short-Positionen:
67 (52.34%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
2.24 EUR
Durchschnittlicher Profit:
44.51 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-94.23 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-195.42 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-866.58 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
0.36%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
608.45 EUR
Maximaler:
1 894.12 EUR (2.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.25% (1 843.58 EUR)
Kapital:
0.78% (630.63 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US100.cash
|43
|XAUUSD
|35
|GBPUSD
|19
|BTCUSD
|10
|US30.cash
|9
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|3
|GER40.cash
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US100.cash
|1.5K
|XAUUSD
|-12
|GBPUSD
|-685
|BTCUSD
|-241
|US30.cash
|161
|EURJPY
|-579
|GBPJPY
|163
|GER40.cash
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US100.cash
|192K
|XAUUSD
|5.5K
|GBPUSD
|-1K
|BTCUSD
|177K
|US30.cash
|24K
|EURJPY
|-758
|GBPJPY
|2K
|GER40.cash
|6.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +462.00 EUR
Schlechtester Trade: -639 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +335.80 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -195.42 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
