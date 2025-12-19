SignaleKategorien
MARCO GERMANI

Contoft

MARCO GERMANI
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 0%
FTMO-Server2
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
128
Gewinntrades:
89 (69.53%)
Verlusttrades:
39 (30.47%)
Bester Trade:
462.00 EUR
Schlechtester Trade:
-639.09 EUR
Bruttoprofit:
3 961.70 EUR (607 838 pips)
Bruttoverlust:
-3 675.00 EUR (203 244 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (335.80 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 025.84 EUR (12)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
35.09%
Max deposit load:
32.77%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
55
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.15
Long-Positionen:
61 (47.66%)
Short-Positionen:
67 (52.34%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
2.24 EUR
Durchschnittlicher Profit:
44.51 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-94.23 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-195.42 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-866.58 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
0.36%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
608.45 EUR
Maximaler:
1 894.12 EUR (2.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.25% (1 843.58 EUR)
Kapital:
0.78% (630.63 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US100.cash 43
XAUUSD 35
GBPUSD 19
BTCUSD 10
US30.cash 9
EURJPY 7
GBPJPY 3
GER40.cash 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US100.cash 1.5K
XAUUSD -12
GBPUSD -685
BTCUSD -241
US30.cash 161
EURJPY -579
GBPJPY 163
GER40.cash 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US100.cash 192K
XAUUSD 5.5K
GBPUSD -1K
BTCUSD 177K
US30.cash 24K
EURJPY -758
GBPJPY 2K
GER40.cash 6.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +462.00 EUR
Schlechtester Trade: -639 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +335.80 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -195.42 EUR

signal real account 
Keine Bewertungen
2025.12.24 08:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
