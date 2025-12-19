SignauxSections
MARCO GERMANI

Contoft

MARCO GERMANI
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
FTMO-Server2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
100
Bénéfice trades:
74 (74.00%)
Perte trades:
26 (26.00%)
Meilleure transaction:
462.00 EUR
Pire transaction:
-337.19 EUR
Bénéfice brut:
3 209.78 EUR (538 689 pips)
Perte brute:
-1 344.32 EUR (137 546 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (335.80 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 025.84 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
12.11%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.82
Longs trades:
51 (51.00%)
Courts trades:
49 (49.00%)
Facteur de profit:
2.39
Rendement attendu:
18.65 EUR
Bénéfice moyen:
43.38 EUR
Perte moyenne:
-51.70 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-195.42 EUR)
Perte consécutive maximale:
-632.61 EUR (2)
Croissance mensuelle:
2.33%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
608.45 EUR
Maximal:
662.15 EUR (0.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.83% (662.15 EUR)
Par fonds propres:
0.12% (96.20 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100.cash 36
XAUUSD 28
GBPUSD 15
US30.cash 9
BTCUSD 6
GBPJPY 3
EURJPY 2
GER40.cash 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100.cash 1.4K
XAUUSD 329
GBPUSD 351
US30.cash 161
BTCUSD -256
GBPJPY 163
EURJPY 12
GER40.cash 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100.cash 175K
XAUUSD 4.9K
GBPUSD 72
US30.cash 24K
BTCUSD 193K
GBPJPY 2K
EURJPY 153
GER40.cash 2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +462.00 EUR
Pire transaction: -337 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +335.80 EUR
Perte consécutive maximale: -195.42 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

signal real account 
Aucun avis
2025.12.19 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
