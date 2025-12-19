SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / More Than Bank
Juandi Juan

More Than Bank

Juandi Juan
0 inceleme
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -38%
Headway-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
634
Kârla kapanan işlemler:
353 (55.67%)
Zararla kapanan işlemler:
281 (44.32%)
En iyi işlem:
558.00 USD
En kötü işlem:
-846.00 USD
Brüt kâr:
6 929.20 USD (96 220 pips)
Brüt zarar:
-6 436.43 USD (141 811 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (191.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 911.86 USD (12)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.13%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
350 (55.21%)
Satış işlemleri:
284 (44.79%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
19.63 USD
Ortalama zarar:
-22.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
46 (-217.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 983.53 USD (13)
Aylık büyüme:
-6.91%
Yıllık tahmin:
-83.82%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
963.04 USD
Maksimum:
4 289.48 USD (67.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.87% (3 189.50 USD)
Varlığa göre:
0.03% (9.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 448
XAUUSD 162
GBPUSD 22
BTCUSD 1
EURJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2.2K
XAUUSD -1.6K
GBPUSD -42
BTCUSD -5
EURJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 20K
XAUUSD -9.3K
GBPUSD -4.2K
BTCUSD -52K
EURJPY 2
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +558.00 USD
En kötü işlem: -846 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +191.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -217.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
xChief-DirectFX
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 30
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-9
3.32 × 25
20 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.19 14:29
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
More Than Bank
Ayda 30 USD
-38%
0
0
USD
32K
USD
51
70%
634
55%
100%
1.07
0.78
USD
76%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.