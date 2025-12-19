- Büyüme
İşlemler:
634
Kârla kapanan işlemler:
353 (55.67%)
Zararla kapanan işlemler:
281 (44.32%)
En iyi işlem:
558.00 USD
En kötü işlem:
-846.00 USD
Brüt kâr:
6 929.20 USD (96 220 pips)
Brüt zarar:
-6 436.43 USD (141 811 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (191.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 911.86 USD (12)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.13%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
350 (55.21%)
Satış işlemleri:
284 (44.79%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
19.63 USD
Ortalama zarar:
-22.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
46 (-217.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 983.53 USD (13)
Aylık büyüme:
-6.91%
Yıllık tahmin:
-83.82%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
963.04 USD
Maksimum:
4 289.48 USD (67.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.87% (3 189.50 USD)
Varlığa göre:
0.03% (9.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|448
|XAUUSD
|162
|GBPUSD
|22
|BTCUSD
|1
|EURJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2.2K
|XAUUSD
|-1.6K
|GBPUSD
|-42
|BTCUSD
|-5
|EURJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|20K
|XAUUSD
|-9.3K
|GBPUSD
|-4.2K
|BTCUSD
|-52K
|EURJPY
|2
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +558.00 USD
En kötü işlem: -846 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +191.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -217.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
