Juandi Juan

More Than Bank

Juandi Juan
0 recensioni
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -38%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
634
Profit Trade:
353 (55.67%)
Loss Trade:
281 (44.32%)
Best Trade:
558.00 USD
Worst Trade:
-846.00 USD
Profitto lordo:
6 929.20 USD (96 220 pips)
Perdita lorda:
-6 436.43 USD (141 811 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (191.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 911.86 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.13%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
350 (55.21%)
Short Trade:
284 (44.79%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
19.63 USD
Perdita media:
-22.91 USD
Massime perdite consecutive:
46 (-217.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 983.53 USD (13)
Crescita mensile:
-6.91%
Previsione annuale:
-83.82%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
963.04 USD
Massimale:
4 289.48 USD (67.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.87% (3 189.50 USD)
Per equità:
0.03% (9.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 448
XAUUSD 162
GBPUSD 22
BTCUSD 1
EURJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2.2K
XAUUSD -1.6K
GBPUSD -42
BTCUSD -5
EURJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 20K
XAUUSD -9.3K
GBPUSD -4.2K
BTCUSD -52K
EURJPY 2
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +558.00 USD
Worst Trade: -846 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +191.69 USD
Massima perdita consecutiva: -217.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
xChief-DirectFX
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 30
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-9
3.32 × 25
20 più
Non ci sono recensioni
2025.12.19 14:29
A large drawdown may occur on the account again
