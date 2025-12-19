- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
634
Profit Trade:
353 (55.67%)
Loss Trade:
281 (44.32%)
Best Trade:
558.00 USD
Worst Trade:
-846.00 USD
Profitto lordo:
6 929.20 USD (96 220 pips)
Perdita lorda:
-6 436.43 USD (141 811 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (191.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 911.86 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.13%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
350 (55.21%)
Short Trade:
284 (44.79%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
19.63 USD
Perdita media:
-22.91 USD
Massime perdite consecutive:
46 (-217.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 983.53 USD (13)
Crescita mensile:
-6.91%
Previsione annuale:
-83.82%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
963.04 USD
Massimale:
4 289.48 USD (67.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.87% (3 189.50 USD)
Per equità:
0.03% (9.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|448
|XAUUSD
|162
|GBPUSD
|22
|BTCUSD
|1
|EURJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2.2K
|XAUUSD
|-1.6K
|GBPUSD
|-42
|BTCUSD
|-5
|EURJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|20K
|XAUUSD
|-9.3K
|GBPUSD
|-4.2K
|BTCUSD
|-52K
|EURJPY
|2
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +558.00 USD
Worst Trade: -846 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +191.69 USD
Massima perdita consecutiva: -217.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-38%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
51
70%
634
55%
100%
1.07
0.78
USD
USD
76%
1:500