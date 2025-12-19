시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / More Than Bank
Juandi Juan

More Than Bank

Juandi Juan
0 리뷰
54
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -36%
Headway-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
670
이익 거래:
380 (56.71%)
손실 거래:
290 (43.28%)
최고의 거래:
558.00 USD
최악의 거래:
-846.00 USD
총 수익:
7 730.61 USD (100 218 pips)
총 손실:
-6 609.68 USD (142 999 pips)
연속 최대 이익:
38 (191.69 USD)
연속 최대 이익:
1 911.86 USD (12)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
70.54%
최대 입금량:
2.59%
최근 거래:
49 분 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
0.26
롱(주식매수):
359 (53.58%)
숏(주식차입매도):
311 (46.42%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
1.67 USD
평균 이익:
20.34 USD
평균 손실:
-22.79 USD
연속 최대 손실:
46 (-217.59 USD)
연속 최대 손실:
-3 983.53 USD (13)
월별 성장률:
3.20%
연간 예측:
38.81%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
963.04 USD
최대한의:
4 289.48 USD (67.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
75.73% (3 189.50 USD)
자본금별:
1.70% (539.01 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 484
XAUUSD 162
GBPUSD 22
BTCUSD 1
EURJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 2.8K
XAUUSD -1.6K
GBPUSD -42
BTCUSD -5
EURJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 23K
XAUUSD -9.3K
GBPUSD -4.2K
BTCUSD -52K
EURJPY 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +558.00 USD
최악의 거래: -846 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +191.69 USD
연속 최대 손실: -217.59 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
22 더...
리뷰 없음
2025.12.19 14:29
A large drawdown may occur on the account again
