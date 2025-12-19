- 자본
- 축소
트레이드:
670
이익 거래:
380 (56.71%)
손실 거래:
290 (43.28%)
최고의 거래:
558.00 USD
최악의 거래:
-846.00 USD
총 수익:
7 730.61 USD (100 218 pips)
총 손실:
-6 609.68 USD (142 999 pips)
연속 최대 이익:
38 (191.69 USD)
연속 최대 이익:
1 911.86 USD (12)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
70.54%
최대 입금량:
2.59%
최근 거래:
49 분 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
0.26
롱(주식매수):
359 (53.58%)
숏(주식차입매도):
311 (46.42%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
1.67 USD
평균 이익:
20.34 USD
평균 손실:
-22.79 USD
연속 최대 손실:
46 (-217.59 USD)
연속 최대 손실:
-3 983.53 USD (13)
월별 성장률:
3.20%
연간 예측:
38.81%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
963.04 USD
최대한의:
4 289.48 USD (67.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
75.73% (3 189.50 USD)
자본금별:
1.70% (539.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|484
|XAUUSD
|162
|GBPUSD
|22
|BTCUSD
|1
|EURJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|2.8K
|XAUUSD
|-1.6K
|GBPUSD
|-42
|BTCUSD
|-5
|EURJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|23K
|XAUUSD
|-9.3K
|GBPUSD
|-4.2K
|BTCUSD
|-52K
|EURJPY
|2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +558.00 USD
최악의 거래: -846 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +191.69 USD
연속 최대 손실: -217.59 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-36%
0
0
USD
USD
64K
USD
USD
54
72%
670
56%
71%
1.16
1.67
USD
USD
76%
1:500