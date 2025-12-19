- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
651
Negociações com lucro:
363 (55.76%)
Negociações com perda:
288 (44.24%)
Melhor negociação:
558.00 USD
Pior negociação:
-846.00 USD
Lucro bruto:
7 293.36 USD (97 576 pips)
Perda bruta:
-6 586.86 USD (142 838 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (191.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 911.86 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
91.63%
Depósito máximo carregado:
2.59%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.16
Negociações longas:
358 (54.99%)
Negociações curtas:
293 (45.01%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
1.09 USD
Lucro médio:
20.09 USD
Perda média:
-22.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
46 (-217.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 983.53 USD (13)
Crescimento mensal:
2.19%
Previsão anual:
26.62%
Algotrading:
71%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
963.04 USD
Máximo:
4 289.48 USD (67.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
75.87% (3 189.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.70% (539.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|465
|XAUUSD
|162
|GBPUSD
|22
|BTCUSD
|1
|EURJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|2.4K
|XAUUSD
|-1.6K
|GBPUSD
|-42
|BTCUSD
|-5
|EURJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|20K
|XAUUSD
|-9.3K
|GBPUSD
|-4.2K
|BTCUSD
|-52K
|EURJPY
|2
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +558.00 USD
Pior negociação: -846 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +191.69 USD
Máxima perda consecutiva: -217.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
