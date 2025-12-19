SignaleKategorien
Juandi Juan

More Than Bank

0 Bewertungen
52 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -37%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
651
Gewinntrades:
363 (55.76%)
Verlusttrades:
288 (44.24%)
Bester Trade:
558.00 USD
Schlechtester Trade:
-846.00 USD
Bruttoprofit:
7 293.36 USD (97 576 pips)
Bruttoverlust:
-6 586.86 USD (142 838 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (191.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 911.86 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
70.34%
Max deposit load:
2.59%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.16
Long-Positionen:
358 (54.99%)
Short-Positionen:
293 (45.01%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
1.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
46 (-217.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 983.53 USD (13)
Wachstum pro Monat :
2.19%
Jahresprognose:
26.62%
Algo-Trading:
71%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
963.04 USD
Maximaler:
4 289.48 USD (67.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
75.87% (3 189.50 USD)
Kapital:
1.70% (539.01 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 465
XAUUSD 162
GBPUSD 22
BTCUSD 1
EURJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 2.4K
XAUUSD -1.6K
GBPUSD -42
BTCUSD -5
EURJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 20K
XAUUSD -9.3K
GBPUSD -4.2K
BTCUSD -52K
EURJPY 2
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +558.00 USD
Schlechtester Trade: -846 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +191.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -217.59 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
xChief-DirectFX
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 30
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
noch 21 ...
Keine Bewertungen
2025.12.19 14:29
A large drawdown may occur on the account again
