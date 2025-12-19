- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
651
Transacciones Rentables:
363 (55.76%)
Transacciones Irrentables:
288 (44.24%)
Mejor transacción:
558.00 USD
Peor transacción:
-846.00 USD
Beneficio Bruto:
7 293.36 USD (97 576 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 586.86 USD (142 838 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (191.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 911.86 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
91.63%
Carga máxima del depósito:
2.59%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.16
Transacciones Largas:
358 (54.99%)
Transacciones Cortas:
293 (45.01%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
1.09 USD
Beneficio medio:
20.09 USD
Pérdidas medias:
-22.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
46 (-217.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 983.53 USD (13)
Crecimiento al mes:
2.19%
Pronóstico anual:
26.62%
Trading algorítmico:
71%
Reducción de balance:
Absoluto:
963.04 USD
Máxima:
4 289.48 USD (67.80%)
Reducción relativa:
De balance:
75.87% (3 189.50 USD)
De fondos:
1.70% (539.01 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|465
|XAUUSD
|162
|GBPUSD
|22
|BTCUSD
|1
|EURJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|2.4K
|XAUUSD
|-1.6K
|GBPUSD
|-42
|BTCUSD
|-5
|EURJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|20K
|XAUUSD
|-9.3K
|GBPUSD
|-4.2K
|BTCUSD
|-52K
|EURJPY
|2
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +558.00 USD
Peor transacción: -846 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +191.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -217.59 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
otros 21...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-37%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
52
71%
651
55%
92%
1.10
1.09
USD
USD
76%
1:500