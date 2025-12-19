SeñalesSecciones
Juandi Juan

More Than Bank

Juandi Juan
0 comentarios
52 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -37%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
651
Transacciones Rentables:
363 (55.76%)
Transacciones Irrentables:
288 (44.24%)
Mejor transacción:
558.00 USD
Peor transacción:
-846.00 USD
Beneficio Bruto:
7 293.36 USD (97 576 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 586.86 USD (142 838 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (191.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 911.86 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
91.63%
Carga máxima del depósito:
2.59%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.16
Transacciones Largas:
358 (54.99%)
Transacciones Cortas:
293 (45.01%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
1.09 USD
Beneficio medio:
20.09 USD
Pérdidas medias:
-22.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
46 (-217.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 983.53 USD (13)
Crecimiento al mes:
2.19%
Pronóstico anual:
26.62%
Trading algorítmico:
71%
Reducción de balance:
Absoluto:
963.04 USD
Máxima:
4 289.48 USD (67.80%)
Reducción relativa:
De balance:
75.87% (3 189.50 USD)
De fondos:
1.70% (539.01 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 465
XAUUSD 162
GBPUSD 22
BTCUSD 1
EURJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 2.4K
XAUUSD -1.6K
GBPUSD -42
BTCUSD -5
EURJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 20K
XAUUSD -9.3K
GBPUSD -4.2K
BTCUSD -52K
EURJPY 2
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +558.00 USD
Peor transacción: -846 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +191.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -217.59 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
xChief-DirectFX
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 30
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
otros 21...
No hay comentarios
2025.12.19 14:29
A large drawdown may occur on the account again
