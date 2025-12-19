- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
645
Прибыльных трейдов:
358 (55.50%)
Убыточных трейдов:
287 (44.50%)
Лучший трейд:
558.00 USD
Худший трейд:
-846.00 USD
Общая прибыль:
7 216.83 USD (97 282 pips)
Общий убыток:
-6 585.81 USD (142 824 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (191.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 911.86 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
89.09%
Макс. загрузка депозита:
2.59%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.15
Длинных трейдов:
352 (54.57%)
Коротких трейдов:
293 (45.43%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.98 USD
Средняя прибыль:
20.16 USD
Средний убыток:
-22.95 USD
Макс. серия проигрышей:
46 (-217.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 983.53 USD (13)
Прирост в месяц:
1.95%
Годовой прогноз:
23.69%
Алготрейдинг:
71%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
963.04 USD
Максимальная:
4 289.48 USD (67.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.87% (3 189.50 USD)
По эквити:
1.70% (539.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|459
|XAUUSD
|162
|GBPUSD
|22
|BTCUSD
|1
|EURJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|2.3K
|XAUUSD
|-1.6K
|GBPUSD
|-42
|BTCUSD
|-5
|EURJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|20K
|XAUUSD
|-9.3K
|GBPUSD
|-4.2K
|BTCUSD
|-52K
|EURJPY
|2
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +558.00 USD
Худший трейд: -846 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +191.69 USD
Макс. убыток в серии: -217.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-37%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
52
71%
645
55%
89%
1.09
0.98
USD
USD
76%
1:500