Juandi Juan

More Than Bank

Juandi Juan
0 отзывов
52 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 -37%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
645
Прибыльных трейдов:
358 (55.50%)
Убыточных трейдов:
287 (44.50%)
Лучший трейд:
558.00 USD
Худший трейд:
-846.00 USD
Общая прибыль:
7 216.83 USD (97 282 pips)
Общий убыток:
-6 585.81 USD (142 824 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (191.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 911.86 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
89.09%
Макс. загрузка депозита:
2.59%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.15
Длинных трейдов:
352 (54.57%)
Коротких трейдов:
293 (45.43%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.98 USD
Средняя прибыль:
20.16 USD
Средний убыток:
-22.95 USD
Макс. серия проигрышей:
46 (-217.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 983.53 USD (13)
Прирост в месяц:
1.95%
Годовой прогноз:
23.69%
Алготрейдинг:
71%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
963.04 USD
Максимальная:
4 289.48 USD (67.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.87% (3 189.50 USD)
По эквити:
1.70% (539.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 459
XAUUSD 162
GBPUSD 22
BTCUSD 1
EURJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 2.3K
XAUUSD -1.6K
GBPUSD -42
BTCUSD -5
EURJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 20K
XAUUSD -9.3K
GBPUSD -4.2K
BTCUSD -52K
EURJPY 2
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +558.00 USD
Худший трейд: -846 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +191.69 USD
Макс. убыток в серии: -217.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
xChief-DirectFX
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 30
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
еще 21...
Нет отзывов
2025.12.19 14:29
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
More Than Bank
30 USD в месяц
-37%
0
0
USD
32K
USD
52
71%
645
55%
89%
1.09
0.98
USD
76%
1:500
