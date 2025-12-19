信号部分
Juandi Juan

More Than Bank

Juandi Juan
0条评论
52
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -37%
Headway-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
651
盈利交易:
363 (55.76%)
亏损交易:
288 (44.24%)
最好交易:
558.00 USD
最差交易:
-846.00 USD
毛利:
7 293.36 USD (97 576 pips)
毛利亏损:
-6 586.86 USD (142 838 pips)
最大连续赢利:
38 (191.69 USD)
最大连续盈利:
1 911.86 USD (12)
夏普比率:
0.03
交易活动:
91.63%
最大入金加载:
2.59%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.16
长期交易:
358 (54.99%)
短期交易:
293 (45.01%)
利润因子:
1.11
预期回报:
1.09 USD
平均利润:
20.09 USD
平均损失:
-22.87 USD
最大连续失误:
46 (-217.59 USD)
最大连续亏损:
-3 983.53 USD (13)
每月增长:
2.19%
年度预测:
26.62%
算法交易:
71%
结余跌幅:
绝对:
963.04 USD
最大值:
4 289.48 USD (67.80%)
相对跌幅:
结余:
75.87% (3 189.50 USD)
净值:
1.70% (539.01 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 465
XAUUSD 162
GBPUSD 22
BTCUSD 1
EURJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 2.4K
XAUUSD -1.6K
GBPUSD -42
BTCUSD -5
EURJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 20K
XAUUSD -9.3K
GBPUSD -4.2K
BTCUSD -52K
EURJPY 2
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +558.00 USD
最差交易: -846 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +191.69 USD
最大连续亏损: -217.59 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
xChief-DirectFX
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 30
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
21 更多...
没有评论
2025.12.19 14:29
A large drawdown may occur on the account again
