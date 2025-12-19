- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
651
盈利交易:
363 (55.76%)
亏损交易:
288 (44.24%)
最好交易:
558.00 USD
最差交易:
-846.00 USD
毛利:
7 293.36 USD (97 576 pips)
毛利亏损:
-6 586.86 USD (142 838 pips)
最大连续赢利:
38 (191.69 USD)
最大连续盈利:
1 911.86 USD (12)
夏普比率:
0.03
交易活动:
91.63%
最大入金加载:
2.59%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.16
长期交易:
358 (54.99%)
短期交易:
293 (45.01%)
利润因子:
1.11
预期回报:
1.09 USD
平均利润:
20.09 USD
平均损失:
-22.87 USD
最大连续失误:
46 (-217.59 USD)
最大连续亏损:
-3 983.53 USD (13)
每月增长:
2.19%
年度预测:
26.62%
算法交易:
71%
结余跌幅:
绝对:
963.04 USD
最大值:
4 289.48 USD (67.80%)
相对跌幅:
结余:
75.87% (3 189.50 USD)
净值:
1.70% (539.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|465
|XAUUSD
|162
|GBPUSD
|22
|BTCUSD
|1
|EURJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|2.4K
|XAUUSD
|-1.6K
|GBPUSD
|-42
|BTCUSD
|-5
|EURJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|20K
|XAUUSD
|-9.3K
|GBPUSD
|-4.2K
|BTCUSD
|-52K
|EURJPY
|2
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +558.00 USD
最差交易: -846 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +191.69 USD
最大连续亏损: -217.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
没有评论
