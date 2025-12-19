SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / More Than Bank
Juandi Juan

More Than Bank

Juandi Juan
0 avis
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -38%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
634
Bénéfice trades:
353 (55.67%)
Perte trades:
281 (44.32%)
Meilleure transaction:
558.00 USD
Pire transaction:
-846.00 USD
Bénéfice brut:
6 929.20 USD (96 220 pips)
Perte brute:
-6 436.43 USD (141 811 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (191.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 911.86 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.13%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.11
Longs trades:
350 (55.21%)
Courts trades:
284 (44.79%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.78 USD
Bénéfice moyen:
19.63 USD
Perte moyenne:
-22.91 USD
Pertes consécutives maximales:
46 (-217.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 983.53 USD (13)
Croissance mensuelle:
-6.91%
Prévision annuelle:
-83.82%
Algo trading:
70%
Prélèvement par solde:
Absolu:
963.04 USD
Maximal:
4 289.48 USD (67.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.87% (3 189.50 USD)
Par fonds propres:
0.03% (9.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 448
XAUUSD 162
GBPUSD 22
BTCUSD 1
EURJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 2.2K
XAUUSD -1.6K
GBPUSD -42
BTCUSD -5
EURJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 20K
XAUUSD -9.3K
GBPUSD -4.2K
BTCUSD -52K
EURJPY 2
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +558.00 USD
Pire transaction: -846 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +191.69 USD
Perte consécutive maximale: -217.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
xChief-DirectFX
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 30
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-9
3.32 × 25
20 plus...
Aucun avis
2025.12.19 14:29
A large drawdown may occur on the account again
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.