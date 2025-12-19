シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / More Than Bank
Juandi Juan

More Than Bank

Juandi Juan
レビュー0件
52週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -37%
Headway-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
651
利益トレード:
363 (55.76%)
損失トレード:
288 (44.24%)
ベストトレード:
558.00 USD
最悪のトレード:
-846.00 USD
総利益:
7 293.36 USD (97 576 pips)
総損失:
-6 586.86 USD (142 838 pips)
最大連続の勝ち:
38 (191.69 USD)
最大連続利益:
1 911.86 USD (12)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
91.63%
最大入金額:
2.59%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.16
長いトレード:
358 (54.99%)
短いトレード:
293 (45.01%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
1.09 USD
平均利益:
20.09 USD
平均損失:
-22.87 USD
最大連続の負け:
46 (-217.59 USD)
最大連続損失:
-3 983.53 USD (13)
月間成長:
2.19%
年間予想:
26.62%
アルゴリズム取引:
71%
残高によるドローダウン:
絶対:
963.04 USD
最大の:
4 289.48 USD (67.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
75.87% (3 189.50 USD)
エクイティによる:
1.70% (539.01 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 465
XAUUSD 162
GBPUSD 22
BTCUSD 1
EURJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 2.4K
XAUUSD -1.6K
GBPUSD -42
BTCUSD -5
EURJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 20K
XAUUSD -9.3K
GBPUSD -4.2K
BTCUSD -52K
EURJPY 2
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +558.00 USD
最悪のトレード: -846 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +191.69 USD
最大連続損失: -217.59 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
xChief-DirectFX
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 30
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
21 より多く...
レビューなし
2025.12.19 14:29
A large drawdown may occur on the account again
