- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
651
利益トレード:
363 (55.76%)
損失トレード:
288 (44.24%)
ベストトレード:
558.00 USD
最悪のトレード:
-846.00 USD
総利益:
7 293.36 USD (97 576 pips)
総損失:
-6 586.86 USD (142 838 pips)
最大連続の勝ち:
38 (191.69 USD)
最大連続利益:
1 911.86 USD (12)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
91.63%
最大入金額:
2.59%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.16
長いトレード:
358 (54.99%)
短いトレード:
293 (45.01%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
1.09 USD
平均利益:
20.09 USD
平均損失:
-22.87 USD
最大連続の負け:
46 (-217.59 USD)
最大連続損失:
-3 983.53 USD (13)
月間成長:
2.19%
年間予想:
26.62%
アルゴリズム取引:
71%
残高によるドローダウン:
絶対:
963.04 USD
最大の:
4 289.48 USD (67.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
75.87% (3 189.50 USD)
エクイティによる:
1.70% (539.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|465
|XAUUSD
|162
|GBPUSD
|22
|BTCUSD
|1
|EURJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|2.4K
|XAUUSD
|-1.6K
|GBPUSD
|-42
|BTCUSD
|-5
|EURJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|20K
|XAUUSD
|-9.3K
|GBPUSD
|-4.2K
|BTCUSD
|-52K
|EURJPY
|2
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +558.00 USD
最悪のトレード: -846 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +191.69 USD
最大連続損失: -217.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
21 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-37%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
52
71%
651
55%
92%
1.10
1.09
USD
USD
76%
1:500